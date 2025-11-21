امام جمعه اهواز گفت: مدیران و مسئولان باید در اقدام و عمل با الگوگیری از رهبر معظم انقلاب اسلامی به مردم خدمت و مشکلات آنها را رفع کنند.

رهبر معظم انقلاب، الگوی مدیران و مسئولان برای خدمت به مردم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهواز در محل مصلای مهدیه امام خمینی این شهرستان بیان کرد: اگر قضات و یا مسئولان در یک جامعه به وظیفه و مسئولیت خود به‌خوبی عمل نکنند، رحمت و برکت و بارش باران قطع خواهد شد و مسئولان باید با الگوگیری از رهبر معظم انقلاب به مردم به‌خوبی خدمت کنند.

وی از مردم درخواست کرد که دعای بارش باران و استغفار را برای بارش رحمت الهی به‌صورت مرتب تلاوت کنند و افزود: از دلایل نباریدن باران، ندادن زکات و کم‌فروشی است و با خواندن دعا باید از خداوند تقاضای بارش باران داشت و قدردان نعمت‌های الهی باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد ادامه داد: باید در مسیر قرآن کریم و دستورات خداوند اقدام کنیم و قدم برداریم تا خداوند رحمت خود را جاری و ساری نماید و همواره در مسیر دستورات الهی قدم برداریم.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان تصریح کرد: در نماز جمعه هفته آینده اهواز، در محل مصلای این شهرستان، یک شهید گمنام تشییع و به خاک سپرده خواهد شد و از آحاد مردم برای حضور در این مراسم معنوی دعوت می‌شود.