برنامههای «نردبان»، با حضور فیلمساز مستند و نویسنده و «کافه مستند»، با نگاهی به مستند «رستاخیز»، از شبکه مستند و افق پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان»، با حضور هادی معصوم دوست فیلمساز مستند و نویسنده پخش می شود.
هادی معصومدوست فیلمساز مستند، مهمان این قسمت از «نردبان» است، او در گفتوگو با حامد شکیبانیا درباره تجربههای فیلمسازی خود از ساخت فیلمهای خانوادگی، و همچنین فعالیت در عرصههای فیلمسازی و نویسندگی سخن میگوید.
هادی معصومدوست، فیلمساز مستند و نویسنده است که به صورت همزمان هم در عرصه فیلمسازی و هم در رماننویسی فعالیت دارد. از جمله فیلمهای مستند وی میتوان به «خوان بیخان»، «سرباز خانه»، «روزی که رفت» و «خون سرد»، «نشستن بین دو صندلی» اشاره کرد.
در بخش دیگری از «نردبان» این هفته، اصغر احمدپور در گفتوگو با حامد شکیبانیا دربارهی «امر واقع» صحبت میکند و کارنامه هنری دیوید اکتاویوس هیل، نقاش و عکاس اسکاتلندی را مرور میکند. در بخش «عکس مستند» نیز تجربیات هنری آلن شالر، عکاس انگلستانی با تمرکز بر مقوله «نورها و سایهها» بررسی میشود.
حانیه یوسفیان نیز با بخش سوم بسته پیشنهادی فیلم مستند با عنوان «نامهها» به نردبان این هفته میآید. همچنین در بخش «و اینک مستند»، کارنامه هنری «کن لوچ»، فیلمساز انگلیسی بررسی میشود. کن لوچ دو بار موفق به دریافت نخل طلای جشنواره فیلم کن شده است، یک بار در سال ۲۰۰۶ برای فیلم «بادی که کشتزار جو را تکان میدهد»، و بار دیگر در سال ۲۰۱۶ برای فیلم «من، دانیل بلیک».
برنامهی تلویزیونی «نردبان» تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، جمعهها ساعت ۱۸:۳۰، از شبکه مستند پخش و شنبهها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰، بازپخش می شود.
قسمت بیستویکم برنامه «کافه مستند»، به نمایش مستند «رستاخیز»، تولید موسسه روایت فتح، به کارگردانی محمدعلی فارسی اختصاص دارد و پس از نمایش این اثر، محسن یزدی به عنوان مجری با مستندساز پیشکسوت این اثر به گفتوگو مینشیند.
مستند «رستاخیز»، که پیش از این برنده نشان زرین جایزه بزرگ شهید آوینی و بهترین فیلم یازدهمین جشنواره فیلم مقاومت شده، درباره زندگی و مبارزات امیر سپهبد صیاد شیرازی است و سعی دارد با نگاهی نو چشماندازی از تلاشهای جوانترین فرمانده نیروی زمینی ارتش را در زمان جنگ تحمیلی و پس از آن از زبان خاطرات خودش بیان کند. گویندگی اثر نیز بر عهده ناصر طهماسب است که از زبان شهید صیاد شیرازی به روایت خاطرات کودکی تا لحظه شهادت میپردازد.
مستر کلاس مصطفی رزاق کریمی با عنوان «سوژه ابزار نیست» و اخبار مستند در هفت روز اخیر با اجرای نرگس مهراجی بخشهای بعدی برنامه را تشکیل میدهند.
فصل دوم برنامه «کافه مستند»، با اجرای محسن یزدی، تهیهکنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی، هر جمعه ساعت ۲۳، از شبکه افق پخش و شنبه ساعت ۱۴، بازپخش می شود.