به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، همزمان با هفته بسیج، اردوی جهادی پزشکی و دندان‌پزشکی قرارگاه شهید ابراهیم هادی یزد با حضور تیم‌های تخصصی در حوزه‌های قلب و عروق، ارتوپدی، گوارش، زنان و زایمان و همچنین ۲۳ دندان‌پزشک در روستای مبارکه بافق برگزار شد.

کریمی فرمانده این قرارگاه گفت: این برنامه چهل‌ونهمین مرحله ویزیت رایگان پزشکی و دندان‌پزشکی است که با هدف ارتقای سطح سلامت و کاهش محرومیت در مناطق کم‌برخوردار اجرا می‌شود. خدمات ارائه‌شده شامل معاینه، نوار قلب، جرم‌گیری، پر کردن، ترمیم، عصب‌کشی و کشیدن دندان بوده که همگی به‌صورت جهادی و رایگان انجام شده است.

رنجبر بخشدار مرکزی بافق نیز با اشاره به سکونت ۱۸۵ خانوار در دهک‌های یک تا سه این بخش گفت: پیش از آغاز اردو، افراد نیازمند از طریق بهزیستی، کمیته امداد و دهیاری‌ها شناسایی و برای دریافت خدمات نوبت‌دهی شدند.

وی افزود: برای اجرای هرچه بهتر این برنامه، ورزشگاه و درمانگاه روستای مبارکه تجهیز و در اختیار گروه‌های جهادی قرار گرفت.

این اردوی جهادی با همکاری قرارگاه شهید ابراهیم هادی و بخشداری مرکزی بافق برگزار شد.