فرمانده سپاه قمر بنی هاشم چهارمحال و بختیاری: بسیج یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های مردمی فرهنگی، اجتماعی و نظامی در دنیا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سردار افضلی به مناسبت هفته بسیج در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه گفت: بسیج از یادگاران بزرگ و درخشان حضرت امام راحل است که امروز مظهر اقتدار ملی شده است.

وی افزود: تشکیل بسیج یک ابتکار بی‌بدیل و بی‌نظیر از جانب امام بزرگوار مبتنی بر اندیشه انقلاب اسلامی و اسلام ناب محمدی شکل گرفت.

فرمانده سپاه قمر بنی هاشم استان افزود: این شجره طیبه امروز یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های مردمی فرهنگی، اجتماعی و نظامی در دنیا است.

وی گفت: امروز با گذشت چهل و شش سال، حرکت بسیج علمی تر، پر شتاب تر، با مطالعه و وسیع‌تر منطبق بر سند اعتلای راهبردی ده ساله بسیج پیش می‌رود.