با حضور نماینده مردم میاندوآب،چهار برج و باروق در مجلس زیر ساختهای حوزه سلامت در مناطق روستایی میاندوآب ارزیابی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با هدف پیگیری مسائل حوزه سلامت و ارتقای خدمات بهداشتی در مناطق روستایی و تجلیل از خیرین سلامت، علی احمدی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از خانه‌های بهداشت تازه بازسازی شده روستا‌های ممدل و جواد حصاری بازدید کرد.

خانه‌های بهداشت این دو روستا با همت خیرین سلامت و مشارکت اهالی، به ارزش ۷۵۰ میلیون تومان بازسازی و تجهیز شده‌اند.

در سال جاری، ۲۰خانه بهداشت روستایی در سطح شهرستان، با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد تومان و با مشارکت خیرین و اهالی روستا‌ها بازسازی و تجهیز شده است.