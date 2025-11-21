فلسفه وجودی نظام اسلامی گسترش عدالت است، بنابراین فساد اقتصادی، بی عدالتی و تبعیض با زندگی اسلامی در تضاد است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، امام جمعه موقت مشهد در خطبه‌های نماز جمعه مشهد در حرم منور رضوی گفت: جابجایی ارزش‌های نظام و انقلاب، سختی معیشت و خالی بودن سفره مردم، اختلافات داخلی، گرایش از ساده زیستی به تجمل‌گرایی، رشوه گیری و رشوه خواری و به کارگیری افراد نالایق در مدیریت‌ها همه به مثابه دشمنان داخلی جمهوری اسلامی به شمار می‌روند.

حجت‌الاسلام محمدباقر فرزانه افزود: تجمل‌گرایی در تضاد با زندگی اسلامی و یک ضدارزش است و همچنین رشوه گیری اگر گسترش یابد، جامعه را آلوده می‌کند.

وی ادامه داد: تجربه ارزنده‌ای که ملت ایران به ویژه افراد نخبه از زمان تشکیل و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون دارند، این است که ما ۲ نوع دشمن شامل داخلی و خارجی داریم و ضربه‌های وارده از دشمن داخلی فراتر از دشمن خارجی است.

امام جمعه موقت مشهد گفت: در مقابله با دشمن خارجی که آمریکا در راس آن قرار دارد و از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دست از خصومت، مکر و نیرنگ برنداشته است، با رعایت چهار اصل نترسیدن از دشمن، کوچک نشمردن دشمن، غافل نشدن از دشمن و قوی ظاهر شدن در برابر دشمن بر توطئه‌های آنان پیروز شده‌ایم.

حجت الاسلام فرزانه افزود: نمونه پیروزی در مقابل دشمن خارجی جنگ ۱۲ روزه اخیر در کشورمان است که دشمن به دنبال آن بود تا چیزی از نظام و انقلاب اسلامی ایران باقی نماند و تلاش کردند پسر رضا شاه را به جای پدر بنشانند و به این منظور با تمام توان نظامی و جنگی نیز وارد عمل شدند که ملت و نظام ایران نیز با رعایت چهار اصل مذکور با قدرت وارد میدان و پیروز شد.