به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، نمایشگاه اسوه با هدف ترویج فرهنگ بسیجی و معرفی توانمندی‌های پایگاه‌های مقاومت بسیج در خوروبیابانک گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج خوروبیابانک، این نمایشگاه که در حسینیه اعظم شهر خور برپاست را فرصتی مناسب برای معرفی توانمندی‌های مردمی و فعالیت‌های گسترده بسیج در عرصه‌های مختلف دانست و گفت: این نمایشگاه با هدف تقویت روحیه خدمت‌رسانی، ایجاد همدلی میان پایگاه‌های مقاومت و معرفی نقش‌آفرینی اجتماعی بسیج برگزار شد.

در این دوره از نمایشگاه، از مجموع ۴۱ پایگاه مقاومت شهرستان، ۲۴ پایگاه خواهر و برادر با ۱۱ غرفه در ۹ عرصه و ۲ قشر هنرمندان و ورزشکاران حضور یافتند.

عرصه‌های ارائه شده در این نمایشگاه شامل اجتماعی، سازندگی، دفاعی و امنیتی، اردوئی و گردشگری، محله‌محوری، علمی و پژوهشی، تعلیم و تربیت، فرهنگی و فضای مجازی بود که هر یک دستاورد‌ها و ابتکارات پایگاه‌های خود را به نمایش گذاشتند.