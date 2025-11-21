به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، آیت الله حسینی همدانی با اشاره به بیانیه غربی‌ها علیه کشورمان گفت: دشمنی‌های استکبار و آمریکا با ملت ایران ریشه‌دار است، اما به فضل پروردگار بیداری انسان‌ها در عالم آغاز شده و دور نیست که همه عالم در سایه ولایت عظما پرچم عدل و عدالت را درک کنند، ما تا آن زمان برای نابودی جرثومه‌های فساد هم مبارزه و هم دعا می‌کنیم.

وی در ادامه اضافه کرد: همین امروز ما شاهد فعالیت جریان‌های ضد صهیونیستنی و استکبار در اروپا و انگلستان و سایر نقاط جهان هستیم که این امر برگرفته از تفکر دینی و بسیج است، امروز در هر جای دنیا در برابر ظلم و استکبار قیام شود ریشه در تفکر اسلامی دارد؛ آمریکا و جریان‌های تفرقه افکن در برابر وحدت اسلامی شکست خورده‌اند.

امام جمعه کرج گفت: تمام دشمنی‌هایی که در تمام دنیا علیه اسلام دیده می‌شود آن است که مکتب اهل بیت (ع)، موفق جلوه نکند، دشمنان فهمیده‌اند که چیزی که می‌تواند بشر را نجات دهد فرهنگ و مکتب اهل بیت (ع) است.

آیت الله حسینی همدانی افزود: همین دیروز برخلاف قوانین و مقررات بین المللی که توسط خودشان وضع شده علیه کشورمان بیانیه صادر کردند، آنها می‌گویند چرا نمی‌گذارید بازرسی از مراکز هسته‌ای ایران انجام شود، اما نمی‌گویند ما به صورت غیر قانونی به این مراکز حمله کرده‌ایم.

خطیب جمعه کرج در ادامه اضافه کرد: امروز ایران اسلامی مستقل بدون آنکه زیر بار زور برود یا اینکه ستمی روا بدارد با رهبری حکیم و فرزانه انقلاب و همراهی مردم غیور در مقابل غرب و بخصوص آمریکای روز به زوال و به بن بست رسیده ایستاده و به مسیر خود ادامه خواهد داد.

امام جمعه کرج گفت: همانطور که حضرت فاطمه زهرا (س) در مسیر وحدت اسلامی تلاش کردند، ایران اسلامی نیز در مسیر وحدت جهان اسلام تلاش خواهد کرد.

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به موضوع انتخابات کشور عراق هم افزود: این انتخابات مقدمه انتخاب رییس‌جمهور و نخست‌وزیر این کشور است، جریان‌های مختلف رقابت داشتند و بیگانگان دخالت‌های پنهان و آشکار کردند و برخی گروه‌ها را تحریم کردند، اما به فضل خدا نتیجه‌ای که آنها و آمریکا خواستند نشد و محور مقاومت و جریان‌های شیعی پیروز میدان شدند.

وی در ادامه سخنان خود گفت: مهمترین پیام این است که آمریکا و راهبرد فشار برای تغییر ساختار قدرت در عراق شکست خورد و نتوانستند قدرت اجتماعی، انسجام داخلی و ساختار شیعی را تغییر دهند، امنیت ملی عراق بالاتر رفت و اعتبار بین‌المللی بیشتر شد و مردم عراق با این انتخابات به استقلال بیشتر نزدیک شدند.

خطیب جمعه کرج در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مسئولان نیز باید در بازار اقدامات خود را برای کنترل گرانی اجناس و معیشت مردم نشان دهند. اقدام سریع، قاطع و اثرگذار ضروری است، استاندار البرز جلسات مکرر دارد، اما باید در جامعه و میدان و بازار حضور یابند و جلوی متخلفان را بگیرند.

امام جمعه کرج گفت: برای تقویت امید باید موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها به موقع گزارش شود، همه نهاد‌ها و دستگاه‌ها باید دست به دست هم دهند تا سفره مردم تقویت شود و یکی از مشکلات مهم استان هم مسکن ملی است که وضعیت خوبی ندارد و نیازمند نظارت جدی دستگاه‌های اجرایی و بازرسی به ویژه در ماهدشت است.

خطیب جمعه کرج گفت: امروز در جامعه اسلامی باید به وحدت و همدلی مسلمانان در برابر مستکبران بیشتر توجه شود.

وی با تشریح گسترده معانی بعثت پیامبر اکرم (ص)، تبیین فراز‌هایی از خطبه‌های نهج‌البلاغه و بیان دیدگاه‌های مرتبط با وحدت اسلامی، جریان مقاومت، بسیج و مسائل منطقه‌ای و داخلی، تأکید کرد: دشمنان امت اسلامی، از جمله آمریکا و صهیونیسم در ایجاد تفرقه و تضعیف ملت‌ها ناکام مانده‌اند.

امام جمعه کرج با تسلیت سالروز شهادت حضرت صدیقه کبری (س) گفت: این شخصیت والا الگویی برای بشر است، زندگی کوتاه، اما پرمحتوای حضرت زهرا (س) سرشار از دستورالعمل‌هایی در حوزه‌های تربیت، همسرداری، ولایت‌مداری، سخنرانی، سکوت، احتجاج و مسیر شهادت است.

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به تحولات جهانی گفت: امروز بیداری انسان‌ها در عالم آغاز شده است و دور نیست که مردم زیر پرچم عدالت جمع شوند، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به خداوند، رهبری و بصیرت مردم در برابر غرب و آمریکا ایستاده و کوتاه نمی‌آید. تلاش اهل‌بیت و حضرت زهرا (س) حفظ وحدت اسلامی بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج با اشاره به فرمان امام (ره) در پنجم آبان ماه سال ۱۳۵۸ برای تشکیل بسیج مستضعفان گفت: تشکیل بسیج در واقع یک نوآوری بی نظیر فکری، فرهنگی و اجتماعی بود. مجموعه‌ ای که فراتر از یک تشکیلات نظامی ظهور پیدا کرد و منشا خدمات فراوانی شد.

وی در ادامه اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند بسیج بیش از آنکه یک سازمان باشد یک فرهنگ و تفکر است و همه کسانی که این فرهنگ را پذیرفته‌اند ولو داخل سازمان نباشند بسیجی هستند، رمز پیروزی و بسط انقلاب اسلامی و رسیدن به قله همین فرهنگ است.

آیت الله حسینی همدانی افزود: فرهنگ بسیجی با شاخصه‌های انقلابی، مردمی، قانونمند، نظم‌پذیر، متعهد و مسئولیت‌پذیر می‌تواند کشور را به قله برساند، بسیجی خدمتگزار مردم است و بدون توقع با دید الهی خدمت می‌کند و امروز به برکت تفکر بسیجی انقلاب اسلامی در سنگر‌های نظامی و بهداشتی درخشیده و به گروه‌های دیگر اسلامی منتقل شده است.

خطیب جمعه کرج در ادامه اضافه کرد: رمز پیروزی ایران اسلامی در رسیدن به بالاترین قله پیشرفت در شرایط حساس کنونی که با جنگ نرم، سخت و ترکیبی مواجه هستیم توجه به فرهنگ بسیجی است.