عضو هیئت مدیره شرکت فولاد آلیاژی مرکزی بافق گفت: طرح احداث کارخانه فولاد آلیاژی مرکزی بافق، یکی از طرح‌های شاخص توسعه زنجیره فولاد کشور است که با ظرفیت تولید سالانه ۴۰۰ هزار تن فولاد آلیاژی در حال احداث است و در سه مرحله وارد مدار تولید خواهد شد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای علیرضا چایچی، در نشست خبری این شرکت در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی (ایران متافو) گفت: طرح فولاد آلیاژی مرکزی بافق با هدف تولید انواع فولاد‌های آلیاژی در مرداد ۱۴۰۲ در شهرستان بافق و استان یزد تاسیس شد، این طرح در مرحله نخست شامل کارخانه ریخته گری، واحد آزمایشگاهی واحد آبرسانی، واحد تجزیه هوا و تامین گاز‌های صنعتی می‌شود.

وی اضافه کرد: این طرح در تیرماه ۱۴۰۳ و همزمان با آغاز عملیات ساخت اسکلت فلزی سالن ذوب واحد‌های جانبی شروع شده و تا پایان سال ۱۴۰۵ اجرای آن طول خواهد کشید.

چایچی گفت: این طرح به اشتغال زایی مستقیم برای ۵۳۰ نفر و غیرمستقیم برای بیش از ۵۰۰۰ نفر خواهد انجامید و از ظرفیت تولید ۴۰۰هزار تن شمش به روش قوس الکتریکی و مقاطع فولاد آلیاژی برخوردار است.

در صادرات فولاد‌های آلیاژی تمرکز بر اروپا و آسیای میانه است.

چایچی گفت: در کشور‌های پیشرفته تولید فولاد آلیاژی یک شاخص صنعتی است و حدود ۱۵ درصد از کل تولید فولاد سهم دارد در حالی که این رقم در کشور ما ۳ تا ۵ درصد است.

عضو هیئت مدیره شرکت فولاد آلیاژی مرکزی بافق افزود: ناترازی انرژی سبب ایجاد تزلزل در تولید شده و تولید پایدار به انرژی نیاز دارد به همین منظور شرکت فولاد آلیاژی مرکزی بافق با اختصاص فضای ۳۰۰ هکتاری به ایجاد نیروگاه خورشیدی روی آورده ضمن اینکه از نیروگاه سیکل ترکیبی هم غافل نیست هر چند تامین انرژی بر عهده دولت است نه تولیدکننده.

وی گفت: شرکت دو برنامه برای خودتامین شدن در آب در نظر دارد؛ یکی استفاده از پساب و دیگری استفاده از آب دریای عمان است.