هفته دوازدهم فوتبال لیگ برتر انگلیس شنبه آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه اول آذر:
برنلی - چلسی
بورنموث - وستهام یونایتد
برایتون - برنتفورد
فولام - ساندرلند
لیورپول - ناتینگام فارست
وولورهمپتون - کریستال پالاس
نیوکاسل یونایتد - منچسترسیتی
* یک شنبه ۲ آذر:
لیدزیونایتد - آستون ویلا
آرسنال - تاتنهام (داربی شمال لندن)
* دوشنبه ۳ آذر:
منچستریونایتد - اورتون
- در جدول تیم آرسنال با ۲۶ امتیاز صدرنشین است و تیمهای منچسترسیتی با ۲۲، چلسی با ۲۰ و ساندرلند با ۱۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.