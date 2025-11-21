

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه اول آذر:

برنلی - چلسی

بورنموث - وستهام یونایتد

برایتون - برنتفورد

فولام - ساندرلند

لیورپول - ناتینگام فارست

وولورهمپتون - کریستال پالاس

نیوکاسل یونایتد - منچسترسیتی

* یک شنبه ۲ آذر:

لیدزیونایتد - آستون ویلا

آرسنال - تاتنهام (داربی شمال لندن)

* دوشنبه ۳ آذر:

منچستریونایتد - اورتون

- در جدول تیم آرسنال با ۲۶ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های منچسترسیتی با ۲۲، چلسی با ۲۰ و ساندرلند با ۱۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.