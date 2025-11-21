پخش زنده
تاکید بر گرامیداشت ایام فاطمیه، هفته بسیج و رسیدگی فوری به معیشت مردم از مهمترین نکات امروز نماز حمعه گتاب بابل بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه بخش گتاب در خطبه دوم نمازجمعه امروز، بر ضرورت پاسداشت سالروز شهادت حضرت زهرا (س) و تبیین ابعاد زندگی و شخصیت آن حضرت به عنوان اسوۀ تقوا و مقاومت تاکید کرد.
حجت الاسلام پوررمضان همچنین با اشاره به تقارن این هفته با هفته بسیج، نقش بیبدیل بسیج در دفاع از ارزشهای انقلاب و خدمت به مردم را ماندگار و تاریخی دانست.
امام جمعه گتاب در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مسئولان گفت: باید به پیامد بحران اقتصادی و گرانی توجه کنند و شکاف طبقاتی ناشی از مشکلات معیشتی باید برطرف شود، زیرا این نگرانیها، سرمایههای اجتماعی را به خطر میاندازد.