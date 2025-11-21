پخش زنده
امامجمعه پیرانشهر گفت:تفکر و مکتب بسیج به معنی آمادهباش همیشگی برای خدمت به خلق خدا بیهیچ چشمداشتی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امامجمعه پیرانشهر، در خطبههای این هفته نمازجمعه که با گرامیداشت هفته بسیج سازندگی برگزار شد، گفت: بسیج یعنی آمادهباش همیشگی برای خدمت به خلق خدا بیهیچ چشمداشت و انتظاری؛ همان روحیهای که پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در طول حیات خویش به آن عمل کردند.
ماموستا محمدصالح هاشمآبادی افزود: امروز اگر در گوشهگوشه این سرزمین مدرسهای ساخته میشود، راهی باز میشود، محرومی از نعمت سلامت بهرهمند میگردد و یا گوشهای از فقر و بیعدالتی رخت برمیبندد، نشانه حضور همان روح بسیجی است که در عمل ثابت کرده خدمت به جامعه بزرگترین عبادت است.
وی اشاره کرد: در روایتی از پیامبر گرامی اسلام (ص) آمده که فرمود: «هرکه بخواهد مشکلاتش حل شود، در گشایش کار مردم بکوشد». این حدیث، نقشه راهی است برای رهایی از تنگناهای فردی و اجتماعی؛ چرا که دستگیری از نیازمند، گرهگشایی از کار مردم و حتی یک لبخند محبتآمیز، ذخیرهای است در قیامت که در سختترین لحظات زندگی به یاری انسان میآید.
امامجمعه پیرانشهر گفت: اگر امروز برخی از خواهران و برادران مسلمان در گوشهای از جهان در فشارند، راه حل آن صرفاً دعا نیست؛ بلکه باید با عمل صالح، اقتصاد خود را تقویت، علم خود را گسترش و وحدت خود را حفظ کنیم تا بتوانیم مشکل آنان را نیز حل کنیم.
وی اشاره کرد: در هفته بسیج سازندگی، باید این پیام را به نسل جوان منتقل کنیم که بسیجی یعنی کسی که وقت، آبرو و مال خود را در طبق اخلاص گذاشته تا دیگری آسودهخاطر شود؛ و این همان راهی است که اولیای الهی پیمودهاند.