نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: زمین برای تمامی متقاضیانی که ثبت‌نام و تأیید شده‌اند تأمین شده و عملیات اجرایی و عمرانی در این اراضی با سرعت در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و همراهان از شهرستان، آخرین وضعیت طرح تفصیلی و تأمین زمین برای متقاضیان مسکن را تشریح کرد.

دکتر نجف‌زاده، اشاره به اهمیت بازنگری و پایش طرح تفصیلی خوی گفت: طرح تفصیلی این شهر باید با واقعیت‌های کنونی جمعیتی و کالبدی منطبق شود تا توسعه شهری به شکل هماهنگ و متعادل ادامه یابد.

وی افزود: برای بازتنظیم این طرح، همکاری کامل میان اداره کل راه و شهرسازی استان و شهرداری خوی در جریان است و امیدواریم با انجام این اقدامات، شهر خوی مسیر توسعه پایدار و متوازن را دنبال کند.

نماینده مردم خوی و چایپاره در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت حوزه مسکن شهرستان پرداخت و اعلام کرد : توجه به اقداماتی که تاکنون توسط دستگاه‌های دولتی، شهرداری و دیگر نهاد‌های مرتبط انجام شده است، مشکل تأمین زمین برای متقاضیان واجد شرایط وجود ندارد.

دکتر نجف‌زاده تصریح کرد : زمین برای تمامی متقاضیانی که ثبت‌نام و تأیید شده‌اند تأمین شده و عملیات اجرایی و عمرانی در این اراضی با سرعت در حال انجام است تا در آینده نزدیک مردم خوی بتوانند از این زمین‌ها استفاده کرده و صاحب خانه شوند.

وی همچنین بر لزوم تسریع در روند اجرای طرح‌های مسکن و رفع موانع اداری تأکید کرد و افزود : هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری نقش کلیدی در تحقق عدالت در تأمین زمین و مسکن دارد. دکتر نجف‌زاده اظهار امیدواری کرد با ادامه این همکاری‌ها، شاهد تکمیل سریع طرح‌های مسکن و رفاه بیشتر مردم شهرستان خوی باشیم.