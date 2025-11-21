امام جمعه قم با تأکید بر نقش بی‌بدیل مکتب فاطمی در شکل‌گیری و استمرار نهضت‌های الهی، گفت: که این مکتب شاکله اصلی تربیت، هدایت و منظومه فکری جریان‌های حق‌طلبانه در طول تاریخ بوده و الهام‌بخش بیداری ملت‌ها در جهان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه امروز با اشاره به تأکید معصومان (ع) بر معرفی صحیح حضرت زهرا (س) به جامعه، گفت: آن حضرت محور بسیاری از تحولات اثرگذار تاریخی بوده‌اند و نقش تربیتی ایشان در شکل‌گیری قیام عاشورا، نقشی بنیادین محسوب می‌شود.

مکتب فاطمی و قیام عاشورا

وی افزود: اگر امروز از حماسه عاشورا سخن گفته می‌شود، باید دانست که پرورش‌یافتگان مکتب فاطمی، یعنی امام حسین (ع) و حضرت زینب (س)، حاملان آن پیام الهی بوده‌اند و بدون تربیت فاطمی، نهضت عاشورا رقم نمی‌خورد و جریان حق‌طلبی در تاریخ استمرار نمی‌یافت.

خطیب جمعه قم با اشاره به الهام‌گیری نهضت‌های آزادی‌بخش از عاشورا ادامه داد: رهبران بزرگی، چون گاندی نیز درس آزادگی و مبارزه با ظلم را از قیام امام حسین (ع) آموختند و این حقیقت، جلوه‌ای از قیام فاطمی است.

جایگاه والای حضرت زهرا (س) در روایات

آیت‌الله سعیدی با استناد به روایات متعدد، جایگاه ویژه حضرت زهرا (س) را تشریح و بیان کرد: بر اساس کلام امام حسن عسکری (ع)، حضرت زهرا (س) حجت خدا بر حجج الهی هستند و این معنا نشان می‌دهد که ۲۵۰ سال امامت معصومان (ع) بر مدار هدایت آن بانوی مکرمه بوده است.

وی با اشاره به روایت شیخ طوسی درباره سخن امام زمان (عج)، گفت: وجود مقدس ولی‌عصر (عج) حضرت زهرا (س) را الگوی همیشگی در عصر غیبت و ظهور معرفی کرده‌اند و این بیانگر جامعیت شخصیت ایشان برای تمامی دوران‌هاست.

امام جمعه قم در ادامه به احادیث امام صادق (ع) درباره صداقت و پاکی حضرت زهرا (س) اشاره کرد و افزود: صدیقه‌بودن آن حضرت یعنی هماهنگی کامل اندیشه، گفتار و رفتارشان با حقیقت بندگی خدا و همین حقیقت است که قرن‌ها تاریخ بشری را در مسیر نورانی خود هدایت کرده است.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به فراز زیارت حضرت زهرا (س) گفت: خداوند از جایگاه برگزیده و امتحان‌داده این بانو آگاه است و این مقام نشان‌دهنده عظمت وجودی ایشان و نقش تعیین‌کننده‌شان در مسیر هدایت انسان‌هاست.

وی ادامه داد: در روایات، روز قیامت سپاه امام زمان (عج) به نام سپاه فاطمی توصیف شده و این عنوان ریشه در سبک زندگی فاطمی دارد که بر ایمان، استقامت، عقلانیت و مهرورزی استوار است.

مؤلفه‌های قیام فاطمی: قدرت درونی و مهرورزی

امام جمعه قم در تبیین مؤلفه‌های قیام فاطمی گفت: نخستین ویژگی این نهضت، قدرت درونی و معنوی است؛ قدرتی برخاسته از فطرت الهی که شکست‌ناپذیر و اثرگذار است، برخلاف قدرت‌های پوشالی استکباری که سرانجامی جز زوال ندارند.

وی افزود: تربیت راهبردی حضرت زهرا (س) نمونه‌ای روشن از این قدرت درونی است و دختران و زنان جامعه با الگوگیری از آن می‌توانند در برابر هجمه‌های فرهنگی مصونیت یابند و در جامعه اثرگذار باشند.

امام جمعه قم دومین ویژگی نهضت فاطمی را مهر و عاطفه نسبت به انسان‌ها دانست و تصریح کرد: رفتار پیامبر (ص) و حضرت زهرا (س) تجلی محبت الهی بود و این روحیه، بنیان بسیاری از ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی را شکل داده است.

گرامیداشت هفته بسیج

آیت‌الله سعیدی ضمن گرامیداشت هفته بسیج، گفت: بسیج نیروی برخاسته از ایمان، معنویت و اتکال به قدرت الهی است و امام خمینی (ره) نیز بسیج را لشکر مخلص خدا معرفی کردند.

وی افزود: این افتخار که دفتر بسیج را همه انبیای الهی امضا کرده‌اند، نشان‌دهنده عظمت این نهاد و تکلیف سنگینی است که بسیجیان بر دوش دارند. وی در پایان بر لزوم الگوگیری جامعه از مکتب فاطمی و استمرار روحیه جهادی و معنوی در مسیر انقلاب اسلامی تأکید کرد.