استاندار همدان بر تسریع در اجرای طرحهای مسکن ملی اشاره کرد و گفت: این اقدام علاوه بر کاهش هزینهها، موجب تحویل سریعتر به متقاضیان میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملا نوری شمسی افزود: با توجه به تعلق بخش عمدهای از این واحدها به دهکهای یک تا چهار درآمدی، پیگیری این طرحها در اولویت مدیریت استان قرار دارد.
او تاکید کرد: این طرح پارسال حدود یک سال متوقف شده بود که با پیگیریهای انجامشده، اعتباری بالغ بر یکصد میلیارد تومان به آن تزریق شد و تسهیلات بانکی جدیدی نیز برای آن در نظر گرفته شد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اختلافات موجود بین ستاد اجرایی فرمان امام، جهاد نصر و پیمانکار گفت: با تشکیل جلسات متعدد و تزریق اعتبار، این اختلافات در حال رفع است.
حمیررضا حاج بابایی افزود: جهاد نصر متعهد شده که در مدت دو ماه آینده، ۷ درصد پیشرفت فیزیکی برای پروژه به ارمغان آورد.
او تاکید کرد: اتخاذ تصمیمات کلانتر و هماهنگی بیشتر بین استانداری، جهاد نصر، پیمانکار و ستاد اجرایی در دستور کار قرار دارد تا شاهد تسریع در تکمیل و تحویل این واحدهای مسکونی باشیم.
طرح ۴۸۰ واحدی مسکن ملی فرهنگیان همدان با رفع موانع موجود، در اسرع وقت به بهرهبرداری میرسد.