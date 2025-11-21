پخش زنده
حجتالاسلام والمسلمین حسینی: بسیج «معجزه امام» و الگوی جهانی مقاومت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر زنجان گفت: بسیج تجلی روحیه جهادی، ولایتمداری، ایثار، بصیرت و مقاومت است و امروز نیز در عرصههای امنیت، سازندگی، محرومیتزدایی و مقابله با بحرانها نقشآفرینی میکند.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه زنجان با اشاره به هفته بسیج، این نهاد مردمی را «معجزه امام خمینی (ره)» و محصول اندیشه قرآنی، مکتبی و اهلبیتی دانست و گفت: بسیج تجلی روحیه جهادی، ولایتمداری، ایثار، رشادت، شهادت، بصیرت، مقاومت و امیدآفرینی است.
وی تأکید کرد: بسیج یک تفکر و اندیشه است که بر اساس باور امام خمینی (ره) نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان مظلومان و محرومان را نجات خواهد داد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر زنجان نمونههای صدور این اندیشه را در حزبالله لبنان، انصارالله یمن، حشدالشعبی عراق و دفاع وطنی سوریه دانست و خاطرنشان کرد: بسیج پس از پیروزی انقلاب در همه عرصهها ایستاده است؛ از امنیت و دفاع گرفته تا سازندگی، مقابله با فتنهها، مبارزه با تروریسم تکفیری و خدمترسانی در بحرانهایی، چون سیل، زلزله و کرونا.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی گفت: بسیج با محرومیتزدایی و کمکهای مؤمنانه سرمایه اجتماعی عظیمی خلق کرده و قدرت ملی بازدارندگی را تقویت کرده است.
وی پایگاه اصلی بسیج را مسجد عنوان کرد و از جوانان بسیجی خواست حضور دائمی در مساجد داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در استان گفت: مسجد تنها محل عبادت نیست بلکه پایگاه تمدنی برای محرومیتزدایی، اشتغال، ازدواج، مسکن و سبک زندگی اسلامی است و باید با فعالیتهای مسجد آسیبهای اجتماعی را کاهش داد.
امام جمعه زنجان در ادامه به دو روز ملی در تقویم اشاره کرد و گفت: اول آذر روز «صنعت سرب و روی» و چهارم آذر «روز ملی زیتون» است که هر دو ارتباط نزدیکی با استان زنجان دارند.
وی با بیان اینکه زنجان بزرگترین معدن سرب و روی کشور را دارد و بیش از ۴۰ درصد زیتون ایران در این استان تولید میشود، خواستار حمایت جدی از صنایع و محصولات کشاورزی استان شد.
حجتالاسلام والمسلمین حسینی همچنین بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش زیتون، توسعه صنایع پاییندستی سرب و روی، جلوگیری از خامفروشی و توجه به زیرساختهای مناطق معدنی استان تأکید کرد و گفت: بخشی از عواید معادن باید صرف توسعه همان مناطق شود تا مشکلات جادهای و زیرساختی برطرف گردد.
امام جمعه زنجان با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و هفته کتاب و کتابخوانی، کتاب «حقیقت عظیم» شامل بیانات رهبر معظم انقلاب درباره اندیشه فاطمی را به نمازگزاران معرفی کرد و گفت: وظیفه شاعران، مداحان و هنرمندان معرفی جامع و درست این بانوی بزرگوار است تا زن مسلمان انقلابی بتواند بیشترین الگوگیری را از حضرت زهرا (س) داشته باشد.