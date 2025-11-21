پخش زنده
هنرمند خوشذوق سبزواری، موفق به کسب مقام اول در بخش نقاشیخط جشنواره بینالمللی جائزه البرده امارات شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سبزوار، گفت: محمدرضا بشیری، هنرمند خوشنویس و از اساتید برجسته کشوری، در جشنواره بینالمللی جایزه البرده که به میزبانی کشور امارات برگزار شد، در میان هنرمندان کشورهای مختلف اسلامی، جایگاه اول بخش نقاشیخط را از آن خود کرد.
سیما بهادران افزود: جشنواره جائزه البرده هر ساله به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و با حمایت ولیعهد امارات، و وزارت فرهنگ این کشور برگزار میشود.
وی ادامه داد: این رویداد هنری با حضور کشورهای اسلامی از جمله ایران، مصر، ترکیه، عراق، سوریه، سودان، الجزائر و امارات در بخشهای خوشنویسی، نقاشیخط، تذهیب و شعر برگزار میگردد.