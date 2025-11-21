به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه سلمانشهر در خطبه دوم نماز جمعه با قدردانی از حضور گسترده و باشکوه مردم و مسئولان در مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در سلمانشهر و عباس‌آباد، این حضور را نشانه‌ای از وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب و شهدا دانست.

حجت‌الاسلام زمانی با تأکید بر اینکه تشییع پیکر شهدا فقط یک مراسم مذهبی و نمادین نیست افزود: این آیین پیامی عمیق برای جامعه دارد و باید موجب تفکر و بازنگری در مسیر انقلاب شود، زیرا این شهدای گمنام، جوانانی بودند که در سنین ۱۸ تا ۲۰ سالگی، آسایش و زندگی خود را رها کرده و برای دفاع از اسلام، استقلال کشور و حفظ تمامیت ارضی به میدان نبرد رفتند.



وی افزود: حضور پرشور مردم در تشییع شهدای گمنام باید منجر به تقویت روحیه انقلابی، پایبندی به ارزش‌ها، ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و استمرار راه شهدا شود.

وی همچنین از پوشش مناسب و به موقع صداوسیما از تشییع شهدای گمنام شهرستان در شبکه‌های استانی و سراسری قدردانی کرد.