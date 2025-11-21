پخش زنده
حزب الله لبنان با انتشار جدیدترین نماهنگ خود تاکید کرد: رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان مردان میدان نبرد هستند و به نبرد خود با رژیم صهیونیستی ادامه خواهند داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ به نقل از ستاد اطلاع رسانی جنگ مقاومت اسلامی، حزب الله لبنان برای تاکید بر آمادگی رزمی خود برای مقابله با هرگونه تجاوزگری دوباره رژیم صهیونیستی نماهنگ جدیدی را منتشر کرد.
این نماهنگ با تاکید «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزب الله لبنان بر این نکته آغاز میشود که «ما مردان میدان نبرد هستیم و در میدان باقی خواهیم ماند.»
در این نماهنگ صحنههایی از عملیات حزب الله علیه ارتش رژیم صهینیستی و حملات موشکی رزمندگان مقاومت در جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی به نمایش درآمده است.
دربخش دیگری از این نماهنگ دبیرکل حزب الله لبنان به تشریح گوشهای از استقامت و پایداری رزمندگان مقاومت و نبردهای حزب الله در جنگ اخیر و خسارتها و تلفات رژیم صهیونیستی در جریان این جنگ پرداخته و تاکید میکند: «هَیهات مِنّا الذلّة». ما در میدان باقی خواهیم ماند و با هر هزینهای که باشد، نبرد خواهیم کرد و هزینه را برای دشمن بالا خواهیم برد. اسرائیل هرگز نخواهد توانست ما را شکست داده و شروط خود را به ما تحمیل کند. در میدان باقی خواهیم ماند.