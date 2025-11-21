به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، نماینده ولی فقیه در استان گفت: روشن است که ملت ما در برابر خواسته‌های ظالمانه و زورگویانه آمریکا، انگلیس و فرانسه هرگز تسلیم نخواهد شد.آقای گروسی و امثال او نیز برای ما قابل اعتماد نیستند؛ آنها بیشتر در زمین آمریکا و اسرائیل بازی می‌کنند.

وی در ادامه در خصوص هفته بسیج گفت: بسیج یک فرهنگ، مکتب و یک سرمایه عظیم و مقدسی در اختیار امت اسلام و همه آزادی‌خواهان جهان قرار دارد، چرا که بسیج در عرصه‌های نظامی، اطلاعاتی، بهداشتی و همه بخش‌های دیگر نیاز است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: همه ما باید با همت‌های بلند به سراغ کار‌های بزرگ برویم، چرا که راه‌حل مشکلات اقتصادی ما نیز در فرهنگ بسیجی نهفته است، زیرا با روابط ناکارآمد و نمایش‌های سوری نمی‌توان پیش رفت.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه انرژی نیز باید یک تحول سازنده ایجاد شود؛ مثلاً به‌جای استفاده گسترده از مازوت، گازوئیل، گاز و دیگر سوخت‌های آلاینده، از انرژی خورشیدی بهره ببریم تا این همه خسارت و آلودگی ایجاد نشود. راه حل این مشکلات یک معجزه؛ یک بسیج عمومی و احساس مسئولیت همگانی است.

آیت الله دری نجف آبادی با اشاره به کمبود منابع آبی در کشور و فرهنگ درست مصرف کردن آب افزود: درست است که کمبود‌ها و محدودیت‌هایی داریم، اما باید مصرف را با برنامه‌ریزی دقیق مدیریت کنیم. با خالی کردن سفره‌های آب زیرزمینی به‌تدریج آنها را از بین می‌بریم و حتی اگر به سراغ آب دریا برویم برای شیرین‌سازی و پمپاژ و تجهیزات هزینه فراوانی لازم است. با این حال، مهم‌تر از همه، مصرف عاقلانه و درست است؛ مصرف صحیح، خود نوعی تولید و خدمت می‌باشد.