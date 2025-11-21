به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مقارن ظهر امروز جمعه، و پس از اقامه نماز جمعه، پیکر شهید گمنام دفاع مقدس، با حضور آحاد مردم شهرستان چایپاره تشیع شد.

پیکر این شهید سرافراز دو روز میهمان مردم این شهرستان است و طی این دو روز برنامه‌های مختلفی در تقاط مختلف شهرستان با حضور پیکر آسمانی این شهید برگزار خواهد شد.

پس از تشیع باشکوه بعد از ظهر امروز با حضور پیکر مطهر این شهید مراسم ویژه‌ای در دانشگاه آزاد شهرستان برگزار میشود و پس از آن بعد از اقامه نماز مغرب، مراسم عزاداری در مسجد روستای خانقاه و ساعت ۲۱.۳۰ دقیقه مراسم عزاداری و وداع در مسجد جامع شهرستان برگزار خواهد شد.

فردا هم مراسم ویژه‌ای در مدارس دخترانه و پسرانه برگزار و سپس مراسم وداع در حسینه ناحیه مقاومت بسیج سپاه چایپاره برگزار خواهد شد.

پیکر این یاور گمنام امام خمینی (ره) فردا ظهر از شهرستان چایپاره به شهرستان شوط انتقال خواهد یافت.