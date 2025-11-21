بسیج فارغ از تفکر افراد به همه مردم خدمت می‌کند همانند بسیجی‌هایی که در جریان جنگ تحمیلی برای اسلام و مردم جنگیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه همدان گفت: بسیج و تفکر بسیج تنها در سپاه نیست بلکه در ارتش، نیروی انتظامی و دیگر مجموعه و بین مردم این نیرو حضور دارند و در جنگ ۱۲ روزه بسیج خود را فدایی ملت کرد.

آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی افزود: دشمن دنبال تضعیف روحیه بسیجی و هجمه علیه این نیرو است در حالیکه در بسیاری از بسیجیان در روستا‌ها اقدام به انجام فعالیت‌های عمرانی، خدمت رسانی، آبرسانی و ساخت خانه برای محرومان می‌کنند.

او تاکید کرد: بیش از ۴۰۰ گروه جهادی در بخش‌های مختلف تلاش و به مردم خدمت می‌کنند همچنین پزشکان عمومی و متخصص با حضور در روستا‌ها و مناطق محروم، مردم را رایگان درمان می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: بسیج استمرار مسیر شهدا است، بنابراین باید هویت بسیجی بودن، جهادی بودن و بصیرت خدمت رسانی را حفظ کنند.

آیت الله شعبانی موثقی همچنین گفت: شورای راهبردی به منظور اتخاذ تصمیم‌های کلان با حضور مسئولان ارشد شکل گرفته که این شورا هدفش تسهیل کار‌ها و رفع موانع و معضلات همدان است.

او افزود: شورای راهبردی سعی می‌کند کار‌ها را از مجاری قانونی پیش ببرد و در این راستا دنبال تسهیل گری، افزایش انسجام بین دستگاه‌ها و رفع موانع است البته به جای دستگاه‌ها تصمیم نمی‌گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان تاکید کرد: شورای راهبردی جلسات سه ساعته برای حل مشکل مسکن برگزار کرد که در این جلسات تدابیر خوبی اتخاذ شد هر چند همچنان مشکلات زیادی فرا روی مردم شهر همدان درباره مسکن و زمین وجود دارد.