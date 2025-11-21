پخش زنده
فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: بسیج یک فرهنگ است که در هیچ ساختار و سازمان محدودی نمیگنجد هرچند سازمان بسیج حلقه اصلی این تشکیلات بزرگ اجتماعی است، اما همه ملت ایران دارای این فرهنگ و این تفکر هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار حسن حسنزاده در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته تهران، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، هفته بسیج را گرامی داشت و بر نقش سرنوشتساز بسیج در مهار تهدیدات و تبدیل آنها به فرصت برای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
وی با اشاره به ابتکار امام خمینی (ره) در تشکیل بسیج مستضعفین در سال ۱۳۵۸ گفت: بسیج از همان آغاز برای خنثیسازی تهدیدهایی ایجاد شد که دشمنان علیه انقلاب اسلامی طراحی کرده بودند. پس از ماجرای ۱۳ آبان و تسخیر لانه جاسوسی، که هیبت پوشالی آمریکا به دست جوانان این کشور فرو ریخت، امام فرمان تشکیل بسیج ۲۰ میلیونی را صادر کردند.
سردار حسنزاده بسیج را یک فرصت بزرگ برای انقلاب اسلامی، ملت ایران و جهان اسلام دانست و افزود: تفکر بسیجی در چهار دهه گذشته بارها تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و امروز همین تفکر به بزرگترین تهدید برای نظام سلطه و قدرتهای استکباری، بهویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، تبدیل شده است.
فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره «منطق بسیج» اظهار داشت: بسیج نهادی برای مقاومسازی حداکثری کشور در برابر انواع تهدیدها است؛ از جنگ نرم گرفته تا جنگ نیمهسخت و سخت. فعالیتهای گسترده بسیج باعث شده انقلاب اسلامی در بزنگاههای مختلف از خطرات عبور کند.
وی نقش بسیج در عرصههای سازندگی، محرومیتزدایی، پیشرفت علمی و کمک به دولتها در خدماترسانی را گسترده و تعیینکننده توصیف کرد و گفت: تفکر بسیجی یک شتابدهنده پیشرفت است. هرجا که انقلاب نیاز داشته باشد، بسیج با قدرت تشخیص، روحیه جهادی و تجربههای انباشته وارد میدان میشود و به فضل الهی مشکلات را برطرف میکند.
سردار حسنزاده در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مدالهای افتخار بسیج بر سینه این مجموعه میدرخشد»، به بخشی از تعابیر امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه بسیج اشاره کرد و گفت: «امام بزرگوار فرمودند بسیج درخت پُرثمری است که شکوفههای آن، بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق را به ارمغان میآورد. این توصیف نشاندهنده عظمت و معنویت این نهاد مردمی است.
سردار حسنزاده در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش بسیج در چهار دهه گذشته از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز گفت: بسیج از همان آغاز در برابر تلاش دشمنان برای ایجاد بحران داخلی و در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله و همچنین در فتنهها و حوادث متعدد پس از آن ایستاد و نقشههای دشمن را نقش بر آب کرد. وی بسیج را تجلی اراده ملت ایران دانست و تأکید کرد که اگر بسیج در پشتیبانی از نهادهای رسمی در دوران دفاع مقدس حضور نداشت سرنوشت کشور به گونه دیگری رقم میخورد.
وی با استناد به فرمایشات امام خمینی و رهبر انقلاب، بسیج را یک مکتب و یک تفکر معرفی کرد و افزود: بسیج یک فرهنگ است که در هیچ ساختار و سازمان محدودی نمیگنجد هرچند سازمان بسیج حلقه اصلی این تشکیلات بزرگ اجتماعی است اما همه ملت ایران دارای این فرهنگ و این تفکر هستند.
سردار حسنزاده یکی از ویژگیهای تفکر بسیجی را عشق به انقلاب و اسلام و عشق به کشور و مردم دانست و گفت: بسیجی عاشق خدمت بیمنت است و خودباوری و خداباوری دو رکن مهم شخصیت بسیجی به شمار میروند. او تفکر بسیج را مبتنی بر مقابله همیشگی با استکبار حمایت از مظلومان جهان و یاری رساندن به اقشار کم برخوردار کشور توصیف کرد و افزود همین تفکر ما را ملزم به حمایت از مردم مظلوم غزه و همه ملتهایی میکند که زیر سلطه نظامهای استکباری قرار دارند.
فرمانده سپاه تهران بزرگ مرعوب نشدن در برابر دشمن شناخت دقیق شیوههای دشمن و یافتن راهکارهای نوآورانه برای مقابله با تهدیدات را از دیگر ویژگیهای این مکتب برشمرد و با اشاره به مفهوم جهاد کبیر گفت جهاد کبیر یعنی ناکام گذاشتن دشمن در تحقق خواستههایش و تحمیل اراده ملت ایران و ملتهای مظلوم جهان بر آنان.
حسن زاده با اشاره به جنگ دوازده روزه اخیر تأکید کرد که ایستادگی و انسجام ملت ایران در این روزها برگرفته از تفکر بسیجی است و افزود تفکر بسیج امروز به برکت خون شهدا در ذهن و دل مردم نهادینه شده و از مرزها عبور کرده زیرا این تفکر متعلق به قلبها و اندیشهها است. سردار حسنزاده بصیرت و قدرت تشخیص ملت ایران را از مهمترین ویژگیهای مکتب بسیج دانست و گفت ملت ایران هم درست تشخیص میدهد و هم به موقع عمل میکند و برای حفظ ملت و مکتب از جان خود میگذرد.
وی با بیان اینکه همه اقشار ملت ایران از دانشآموزان تا دانشجویان فرهنگیان و جوانان پیرو این تفکر هستند افزود بخشی از این مردم در ساختارهای سازمان یافته بسیج حضور دارند اما همه ملت در دفاع از انقلاب اسلامی و ارزشها و دستاوردهای آن با همان شاخصها میایستند و راه را ادامه میدهند.
سردار حسنزاده در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ دوازده روزه اشاره کرد و گفت: دشمن گمان میکرد با فشارهای نظامی و حملات موشکی میتواند مردم را در برابر نظام قرار دهد اما ملت ایران یک بار دیگر دستگاه محاسباتی دشمن را اصلاح کرد و با دفاع جانانه خود عظمت این ملت را به جهانیان نشان داد.
وی با اشاره به نقش بسیج در عرصه محرومیتزدایی به ویژه در مناطق محروم جنوب تهران به برگزاری رویدادهای فرهنگی و اجتماعی مانند راهیان نور و راهیان پیشرفت و نقشآفرینی گسترده بسیج در ترویج فرهنگ ایثار و جهاد پرداخت و گفت بسیجی در همه شرایط برای مقابله با تهدیدات آمادگی دارد و تا زمانی که این بسیجی با نگرش ولایی در کشور حضور داشته باشد به استناد فرمایش امام خمینی تفکر بسیجی کشور را حفظ خواهد کرد.
فرمانده سپاه تهران بزرگ افزود: امروز بسیج با اتکا به ظرفیتهای مردمی و تجربیات متراکم خود از بالاترین سطح سازمان یافتگی و توان برای برقراری امنیت برخوردار است و افتخار دارد که در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی مسیر اسطورههایی چون شهید حاجیزاده شهید سلامی شهید رشید شهید باقری شهید محققی شهید محرابی شهید ربانی و دیگر شهدای مکتب بسیج حرکت میکند.