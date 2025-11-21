

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رویداد مازندران، دروازه سبز ایران با حضور فعالان گردشگری روسیه و اینفلوئنسر‌های قزاقستان در راستای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان مازندران برگزار شد.

این فعالان گردشگری در یک سفر ۶ روزه از جاذبه‌های تاریخی، گردشگری و طبیعی سوادکوه‌شمالی، بهشهر، آمل، چمستان، نوشهر، تنکابن، رامسر و روستای جهانی کندلوس بازدید کردند و این استان را مقصدی عالی برای گردشگران خارجی نامیدند.