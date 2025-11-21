فعالان گردشگری روسیه درباره مازندران چه می گویند
فعالان گردشگری روسیه و قزاقستان در بازدید از جاذبههای مازندران این استان را مقصدی عالی برای گردشگران خراجی نامیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رویداد مازندران، دروازه سبز ایران با حضور فعالان گردشگری روسیه و اینفلوئنسرهای قزاقستان در راستای معرفی ظرفیتهای گردشگری استان مازندران برگزار شد.
این فعالان گردشگری در یک سفر ۶ روزه از جاذبههای تاریخی، گردشگری و طبیعی سوادکوهشمالی، بهشهر، آمل، چمستان، نوشهر، تنکابن، رامسر و روستای جهانی کندلوس بازدید کردند و این استان را مقصدی عالی برای گردشگران خارجی نامیدند.
رویداد مازندران، دروازه سبز ایران از جمله برنامههای استان برای حضور گردشگران خارجی خصوصا کشورهای آسیای مرکزی با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری مازندران در سطح فراملی و در چارچوب توسعه دیپلماسی گردشگری شمال کشور است که برای نخستین بار با حضور مدیران شرکتهای گردشگری کشور روسیه و جمعی از اینفلوئنسرهای قزاقستان برگزار شد.