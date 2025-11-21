فرماندار شهرستان میاندوآب گفت: حرکت در مسیر شهدا باید سرلوحه عملکرد همه مدیران باشد و خدمت صادقانه به مردم بهترین راه پاسداشت خون شهداست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار شهرستان میاندوآب در مراسم گرامیداشت شهدای والامقام، با قدردانی از حضور پرشور مردم گفت: شهدا چراغ راه آینده ما هستند و امنیت و آرامش امروز کشور مرهون مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های آنان است .

امیر تیموری با اشاره به ضرورت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان افزود: مسئولان وظیفه دارند راه شهدا را زنده نگه دارند و ارزش‌های دفاع مقدس را به‌درستی منتقل کنند.

وی افزود: تداوم برنامه‌های فرهنگی مرتبط با شهدا می‌تواند موجب تحکیم هویت دینی و انقلابی جامعه شود.

تیموری تصریح کرد: حرکت در مسیر شهدا باید سرلوحه عملکرد همه مدیران باشد و خدمت صادقانه به مردم بهترین راه پاسداشت خون شهداست.

فرماندار میاندوآب گفت: توسعه شهرستان زمانی محقق می‌شود که همدلی، تلاش و روحیه جهادی در همه بخش‌ها حاکم باشد و مشارکت مردم در این مسیر نقش اساسی دارد.