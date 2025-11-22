به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ فتح‌اله نصیریان با اعلام اجرای طرح ویژه برخورد با چراغ‌های خیره‌کننده و غیر استاندارد خودرو‌ها در آبان، گفت: با اجرای این طرح و طی بازدید‌های میدانی شبانه از معابر استان، ۸ هزار و ۹۸۶ دستگاه خودرو که از چراغ‌های پرخطر زنون و نور‌های خیره‌کننده استفاده می‌کردند، توسط پلیس اعمال قانون شده و نور چراغ آنها به حالت استاندارد بازگردانده شد.

وی با بیان اینکه تابش نور‌های غیر استاندارد از جلوی برخی خودرو‌ها تهدیدی جدی برای ایمنی عبور و مرور است، افزود: نور‌های خیره‌کننده موجب کاهش تمرکز رانندگان مقابل شده و احتمال بروز تصادفات را بالا می‌برد، این موضوع یکی از عوامل اصلی حوادث شبانه در معابر است.

رئیس پلیس راهور گیلان با تأکید بر برخورد بدون اغماض با این تخلف گفت: استفاده از چراغ‌های پرقدرت و غیر استاندارد خط قرمز پلیس است و اجازه نخواهیم داد جان و امنیت مردم با چنین تخلفاتی به خطر بیفتد و طرح‌های نظارتی پلیس به‌صورت مستمر و ویژه ادامه خواهد داشت.