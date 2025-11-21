پخش زنده
امروز:
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز گفت که واشنگتن هنوز هیچ طرحی برای پایان جنگ اوکراین به مسکو ارائه نداده است.
زاخارووا افزود: در حال حاضر اطلاعات زیادی در رسانهها درز پیدا کرده است: بحثها، نکات، برنامهها. برخی مقالات درمورد یک سری نکات صحبت میکنند، برخی دیگر درمورد مابقی.
این دیپلمات روس ضمن ابراز آمادگی مسکو برای مذاکره، افزود: «وزارت خارجه روسیه، که کانال ارتباطی با آمریکا است، هیچ پیشنهاد یا برنامه اینچنینی دریافت نکرده است».