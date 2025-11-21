پخش زنده
امروز: -
بارش باران در هفته گذشته سبب شد نمازگزاران بوکانی پیش از خطبههای نماز جمعه، سجده شکر بهجا آورده و از خداوند متعال برای این نعمت الهی قدردانی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سمیای مهاباد، پیش از اقامه نماز جمعه این هفته، جمعی از نمازگزاران مؤمن و خداجوی بوکان به شکرانه نعمتهای بیشمار خداوند متعال، بهویژه بارشهای اخیر، سجده شکر بهجا آوردند.
بارش رحمت الهی در روزهای گذشته موجب خوشحالی مردم این شهرستان شده و نمازگزاران نیز با حضور در مصلا و زمزمه ذکر شکر، قدردانی خود را نسبت به این نعمت الهی ابراز کردند.
این اقدام معنوی با استقبال و همراهی نمازگزاران انجام شد و حالوهوای معنوی ویژهای را پیش از آغاز خطبهها در فضای مصلا ایجاد کرد.