بیمارستان ثامن االائمه گلوگاه تنها مرکز درمانی شهرستان از داشتن امکانات تخصصی محروم است و مردم برای درمان بیماری‌های تخصصی خود به شهر‌های همجوار مراجعه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ خطیب نماز جمعه گلوگاه گفت: شهرستان گلوگاه شرقی‌ترین شهر استان مازندران محور ارتباطی سه استان شمالی به جنوب کشور استاما به علت نداشتن بیمارستان تخصصی از داشتن کمترین امکانات تخصصی درمانی محروم است.



حجت الاسلام عزیزی با اشاره به زندگی بیش از چهل هزار نفر جمعیت شهرستان افزود: بیمارستان ثامن الائمه با داشتن فقط یک واحد اورزانس اتاق عمل بدون تجهیزات تخصصی و ساختمان فرسوده، مردم برای درمان بیماری‌های جزئی خود به شهر‌های بهشهر و بندر گز در استان گلستان مراجعه می‌کنند که متاسفانه در این مسیر متحمل هزینه کلان و حتی جبران ناپذیری می‌شوند.