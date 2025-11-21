به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، نقش سرنوشت ساز رزمندگان استان مرکزی در عملیات خیبر با ۱۹۵ شهید سرنوشت ساز بود که در فیلم مجنون مورد کم توجهی قرار گرفت و حتی نامی از استان و اراک در فیلم به چشم نمی‌خورد.

فیلم مجنون مدتی ست که بر پرده نقره‌ای سینما‌ها می‌درخشد، فیلمی که به بخش‌هایی از زندگی مهدی زین‌الدین و برادرش مجید می‌پردازد که در جریان جنگ ایران و عراق با راهبری لشکر ۱۷ علی بن ابی‌طالب بخشی از عملیات خیبر را در جزیرهٔ مجنون پیش بردند.

لشگر علی ابن ابیطالب ع لشگری متشکل از چند استان از جمله استان مرکزی سمنان قزوین زنجان و شهر قم، اما به محوریت استان مرکزی بوده است که در دوران دفاع مقدس تواسنت عملیات خیبر را با پیروزی به ثمر برساند و جزیره مجنون را از یوغ صدام نجات دهد.

به گفته رزمندگان دوران دفاع مقدس، مردم استان مرکزی از جمله اراک در این عملیات بیش از ۱۹۵ شهید والامقام در عملیات خیبر تقدیم انقلاب اسلامی کردند که دو نفر از آنان فرمانده بودند، اما در فیلم ساخته شده نام و نشانی از استان، اراک و فرماند‌ها و شهدایش نیست که زمینه گلایه در استان را ایجاد کرده است.

مجنون به کارگردانی مهدی شامحمدی و تهیه‌کنندگی عباس نادران محصول سال ۱۴۰۲ است. سجاد بابایی در این فیلم ایفای نقش مهدی زین‌الدین را بر عهده دارد. مجنون محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است و نخستین‌بار در چهل و دومین جشنوارهٔ فیلم فجر نمایش داده شد.