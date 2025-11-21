پخش زنده
سه تن از رانندگان بوکانی در مسابقات سرعت تبریز موفق به کسب رتبه های برتر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان گفت: در مسابقه چندجانبه سرعت (درگ) که به میزبانی شهر تبریز برگزار شد، رانندگان بوکانی عملکرد قابل توجهی داشتند و در کلاسهای مختلف به مقامهای برتر دست یافتند.
احمد نصرالهی افزود: «میلاد مهربخش» در کلاس «۱۶ سوپاپ – ۱۸۰۰» در مسیر ۲۰۰ متر و ۴۰۰ متر مقام اول را کسب کرد؛ همچنین در کلاس «۱۶ سوپاپ + ۱۸۰۰» در ۲۰۰ متر به مقام سوم و در ۴۰۰ متر به مقام دوم رسید.
وی افزود: «اسو صالحی» در کلاس آزاد ۲۰۰ متر مقام دوم و در کلاس «۴/۶ توربو دیفرانسیل جلو ۴۰۰ متر» مقام سوم را به دست آورد.
نصرالهی ادامه داد: در کلاس «۲۰۰ متر منفی ۱۵۰۰ سیسی» و «۴۰۰ متر منفی ۱۵۰۰ سیسی»، رضا احمدی موفق به کسب مقام سوم شد.
به گفته رییس اداره ورزش و جوانان سرپرستی تیم بوکان را آقای کامران شاهمرادی بعهده داشتند.
نصرالهی اظهارداشت: این نتایج برجسته نشاندهنده افزایش رقابتپذیری رانندگان بوکانی در سطح ملی است و نوید رشد روزافزون استعدادهای این منطقه در رشته درگ را میدهد.