

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت های پاراوزنه برداری بازی‌های همبستگی اسلامی از ظهر امروز در مرکز بازی‌های ریاض برگزار شد که در بخش بانوان زهرا آقایی در وزن منهای ۷۳ کیلوگرم با هفت حریف خود رقابت کردند و در پایان در رده پنجم قرار گرفت.

آقایی در حرکت نخست خود وزنه ۱۲۸ کیلوگرم را مهار کرد، اما در حرکت دوم و سوم و در مهار وزنه های ۱۳۲ و ۱۳۵ کیلوگرم ناموفق بود.

در پایان مسابقات برای جدول رده بندی، وزن پاراوزنه برداران، وزنه ای که مهار می کنند و یک ضریب مشخص رتبه بندی شرکت کنندگان را تعیین می کند.

ساعتی دیگر هم مسابقات بخش مردان آغاز می سود که روح الله حسینیان نماینده ایران در بخش سنگین وزن است.