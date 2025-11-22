به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اداره ابفای سمیرم گفت: مخزن ذخیره آب با حجم ۲۰۰ مترمکعب برای روستا‌های تنگ خشک و بی‌بی سیدان بخش پادنای سمیرم با بیش از ۳۵ میلیارد ریال هزینه ساخته شد.

مجید صابری افزود: این مخزن بتنی به منظور جایگزینی مخازن فرسوده پیشین و رفع مشکلات ناشی از فرسودگی و ارتفاع آبرسانی به این دو روستا اجرا شد.

صابری بیان کرد: این مخزن پس از اجرا و تکمیل خطوط انتقال آب مربوطه، در مدار بهره‌برداری قرار گرفته و خدمات‌رسانی به بیش از ۲۰۰ خانوار این روستا‌ها آغاز خواهد شد.