به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار محمد رضا هاشمی فر فرمانده انتظامی استان لرستان، در پیامی حماسی و شورآفرین، فرا رسیدن هفته «بسیج» را به آحاد بسیجیان دریادل و مردم شریف ایران تبریک گفت.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته بسیج، یادآور رشادت‌ها و از خود گذشتگی‌های پولادین مردان و زنانی است که با تأسی از مکتب عاشورا و سیره نبوی، پرچم پرافتخار عزت و اقتدار این مرز و بوم را برافراشته نگه داشته‌اند.

بسیج، تنها یک سازمان نیست؛ یک فرهنگ است، یک تفکر است، تفکری که ریشه در فطرت پاک انسان‌های آزاده دارد و از عمق جان ملت ایران می‌جوشد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر بسیج، فرا رسیدن هفته مبارک بسیج را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، و تمامی بسیجیان سرافراز و مردم ولایتمدار استان لرستان و ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

بسیج در طول تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی، همواره در تمامی صحنه‌ها، از دفاع مقدس و سازندگی تا حفظ امنیت و مقابله با تهدیدات نرم و سخت، حضوری مقتدرانه و تعیین‌کننده داشته است. امروز نیز، بسیج با بصیرت و هوشمندی خود، در خط مقدم مبارزه با جنگ ترکیبی دشمن ایستاده و با تکیه بر ایمان و اتحاد ملی، توطئه‌های بدخواهان را خنثی می‌سازد.

از درگاه خداوند متعال، سربلندی، عزت و توفیقات روزافزون برای تمامی بسیجیان مخلص و حافظان امنیت و آرامش کشور را مسئلت دارم و امیدوارم همواره در مسیر اعتلای ایران اسلامی ثابت‌قدم بمانیم.