پیام فرمانده انتظامی لرستان به مناسبت هفته بسیج
فرمانده انتظامی لرستان در پیامی فرا رسیدن هفته بسیج را به آحاد بسیجیان دریادل و مردم شریف ایران تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
سردار محمد رضا هاشمی فر فرمانده انتظامی استان لرستان، در پیامی حماسی و شورآفرین، فرا رسیدن هفته «بسیج» را به آحاد بسیجیان دریادل و مردم شریف ایران تبریک گفت.
در این پیام آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هفته بسیج، یادآور رشادتها و از خود گذشتگیهای پولادین مردان و زنانی است که با تأسی از مکتب عاشورا و سیره نبوی، پرچم پرافتخار عزت و اقتدار این مرز و بوم را برافراشته نگه داشتهاند.
بسیج، تنها یک سازمان نیست؛ یک فرهنگ است، یک تفکر است، تفکری که ریشه در فطرت پاک انسانهای آزاده دارد و از عمق جان ملت ایران میجوشد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر بسیج، فرا رسیدن هفته مبارک بسیج را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، و تمامی بسیجیان سرافراز و مردم ولایتمدار استان لرستان و ایران اسلامی تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بسیج در طول تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی، همواره در تمامی صحنهها، از دفاع مقدس و سازندگی تا حفظ امنیت و مقابله با تهدیدات نرم و سخت، حضوری مقتدرانه و تعیینکننده داشته است. امروز نیز، بسیج با بصیرت و هوشمندی خود، در خط مقدم مبارزه با جنگ ترکیبی دشمن ایستاده و با تکیه بر ایمان و اتحاد ملی، توطئههای بدخواهان را خنثی میسازد.
از درگاه خداوند متعال، سربلندی، عزت و توفیقات روزافزون برای تمامی بسیجیان مخلص و حافظان امنیت و آرامش کشور را مسئلت دارم و امیدوارم همواره در مسیر اعتلای ایران اسلامی ثابتقدم بمانیم.