فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب قم گفت: دشمن با همه امکانات رسانهها و فضای مجازی به جنگ اسلام و ایران آمده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سردار فتحالله جمیری در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه امروز با اشاره به اینکه همه ما در مقابل تهدیدات دشمن مسئولیت داریم گفت: بسیج علاوه بر مقابله با تهدیدهای سخت در حوزه مقابله با تهدیدهای فرهنگی هم مسئولیت سنگینی دارد.
وی گفت: خودباوری و خداباوری در بسیج ایجاد شده است و بسیج امروز در دنیا به عنوان یک الگو باید مطرح شود.
فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب قم افزود: امروز تفکر بسیج و تفکر استکبار ستیزی علاوه بر کشورهای منطقه و کشورهای عربی مانند لبنان، عراق یمن در کشورهای اروپایی و حتی آمریکا نیز وجود دارد.
جمیری گفت: بخش عمدهای از دشمنی دشمنان اسلام و ایران امروز در فضای مجازی و رسانهها صورت میگیرد.
وی گفت: قسمت زیادی از تهاجم فرهنگی امروز متوجه زنان و دختران ایران است.
فرمانده سپاه علی ابن ابیطالب قم افزود: امروز همه کسانی که دغدغه اسلام و ایران را دارند باید با دشمن مقابله کنند.
جمیری با اشاره به ویژه برنامههای تدارک دیده شده برای هفته بسیج، گفت: تفکر بسیج تفکر ناب اسلام محمدی را ترویج میدهد و توسعه میدهد و این تفکر و حرکت تا ایجاد یک تمدن نوین اسلامی ادامه دارد.
وی گفت: حلقههای صالحین و حلقههای بسیج باید در مقابل تهدیدات دشمن خود را آماده کنند.