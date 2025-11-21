پخش زنده
نمایندهی ولی فقیه در گیلان گفت: توجه به معیشت مردم از مصادیق انسجام ملی و ارتقاء امنیت اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، نمایندهی ولی فقیه در گیلان امروز در خطبههای نماز مرکز استان در مصلای بزرگ شهر رشت بر لزوم توجه جدی مسئولان به معیشت مردم و رفاه عمومی تاکید کرد و افزود: غفلت از این امر مهم به انسجام ملی لطمه میزند و فساد را در بستر شکاف هرچه بیشتر طبقاتی اشاعه میدهد.
آیت الله فلاحتی در همین راستا بر لزوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در جامعه تاکید کرد و افزود: دولت با اجرای این طرح میتواند کمی از فشارهای اقتصادی خانوارها کاسته و کمک حال نیاز اقشار آسیب پذیر باشد.
امام جمعهی رشت در بخش دیگری از سخنان خویش با گرامیداشت هفتهی بسیج، این سازمان مردم پایه و برگرفته از آرمانهای انقلاب را شجرهی طیبهای دانست که آثار و برکاتش موجب دوام و قوام فرهنگی متعالی در راستای نیل به کمال و تعالی شده است.
نمایندهی ولی فقیه در گیلان همچنین با اشاره به درپیش بودن سالروز شهادتام ابیها حضرت فاطمهی زهرا سلام الله علیها، بر لزوم ترویج سیرهی این بانوی بزرگ تاکید کرد.
آیت الله فلاحتی در بخش دیگری از سخنانش حملهی اخیر ایالات متحده به ونزوئلا را محکوم کرد و بهانههای واهی استکبار جهانی مبنی بر مقابله با مواد مخدر را ترفندی برای سقوط دولت مادورو دستیابی به منابع عظیم این کشور دانست.
خطیب جمعهی رشت در پایان سخنانش توجه جدی متولیان استان را به تقویت روند پرورش کرم ابریشم و تولید پیله یتر خواستار شد و این صنعت را فرصتی برای نقش آفرینی هر چه بیشتر گیلان در عرصهی خودکفایی کشور و عرصهی صادرات فراوردههای ناشی از نوغانداری عنوان کرد.