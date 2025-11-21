با تمرین ۶۰ دستگاه اجرایی، نظامی، انتظامی و امدادی در اصفهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رییس سازمان مدیریت بحران کشور در این رزمایش گفت: ۶۰ دستگاه اجرایی، نظامی، انتظامی و امدادی استان اصفهان در این رزمایش در گستره شهرک انرژی شاهین شهر در زمینه‌های کنترل بحران، اطلاع رسانی، مدیریت اجتماعی، هماهنگی و فرماندهی و امدادرسانی در حین وقوع بحران تمرین کردند.

سردار حسین ساجدی‌نیا افزود: در این رزمایش به استعداد سه هزار نفر با بهره گیری دانش روزآمد مدیریت، روش‌های بهره گیری از تجهیزات جدید مدیریت بحران در استان تمرین شد.

وی گفت: بر اساس سناریوی این رزمایش کارآمدی نیرو‌های مدیریت بحران حین وقوع زلزله، آتش سوزی گسترده، شرایط قطع انرژی، وقوع تشعشعات پرتوی و سیل بررسی و ارزیابی شد.

رییس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: این رزمایش در ادامه رزمایش‌های طرح کشوری شهید سردار احمد کاظمی برگزار شد.