رزمایش تمام عیار مدیریت بحران و حماسه به عنوان دهمین رزمایش کشوری سردار شهید احمد کاظمی در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رییس سازمان مدیریت بحران کشور در این رزمایش گفت: ۶۰ دستگاه اجرایی، نظامی، انتظامی و امدادی استان اصفهان در این رزمایش در گستره شهرک انرژی شاهین شهر در زمینههای کنترل بحران، اطلاع رسانی، مدیریت اجتماعی، هماهنگی و فرماندهی و امدادرسانی در حین وقوع بحران تمرین کردند.
سردار حسین ساجدینیا افزود: در این رزمایش به استعداد سه هزار نفر با بهره گیری دانش روزآمد مدیریت، روشهای بهره گیری از تجهیزات جدید مدیریت بحران در استان تمرین شد.
وی گفت: بر اساس سناریوی این رزمایش کارآمدی نیروهای مدیریت بحران حین وقوع زلزله، آتش سوزی گسترده، شرایط قطع انرژی، وقوع تشعشعات پرتوی و سیل بررسی و ارزیابی شد.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: این رزمایش در ادامه رزمایشهای طرح کشوری شهید سردار احمد کاظمی برگزار شد.