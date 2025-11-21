به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شرکت کنندگان در این رقابت ملی گسترش جریان تولید خبر خوب، امیدآفرینی و معرفی دستاورد‌های ایران اسلامی در قالب‌های متنوع رسانه‌ای از جمله گزارش، تولیدات چندرسانه‌ای، تیتر، یادداشت و محتوای مبتنی بر هوش مصنوعی به رقابت پرداختند.

تیم آذربایجان‌شرقی که با نام شهید آل هاشم و با حضور نسرین سوار، الینا ابراهیمی، زهرا علمی، فائزه قره‌پور، مسعود سپهری نیا، عطا خباز، علی آقائیان، به سرپرستی جواد بیرامزاده و سرتیم مهری هاشم‌زاده در این رویداد شرکت کرده بود در حوزه انتشار و تولید محتوا خوش درخشید و توانست در بین استان‌های سراسر کشور به مقام دوم برسد.

حضور نمایندگان آذربایجان شرقی در این رویداد و کسب رتبه دوم کشوری، نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای رسانه‌ای استان در تولید محتوای حرفه‌ای و جریان‌ساز است.