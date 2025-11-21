عیادت فرمانده نیروی انتظامی لرستان از همکار قطع نخاعی در سلسله
فرمانده انتظامی لرستان با عزیمت به شهرستان سلسله و حضور در منزل «وحید سلیمانپور» همکار معلول انتظامی، از وی عیادت و دلجویی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
فرمانده انتظامی استان لرستان، با حضور در منزل وحید سلیمانپور همکار معلول انتظامی در سلسله، که در سال ۱۳۹۹ در سانحه تصادف دچار آسیب نخاعی شده بود از وی دلجویی کرد.
سردار محمد رضا هاشمیفر با اهدای یکدست لباس مقدس انتظامی به وحید سلیمان پور که قبلا در ملاقاتش با وی آرزوی پوشیدن مجدد لباس مقدس انتظامی را کرده بود اظهار داشت: خدا را شاکریم که ملبّس به لباسی هستیم که لباس نوکری مردم، لباس سربازی نظام مقدس جمهوری اسلامی، و سربازی ولایت و امام زمان (عج) است. لباسی که بر تن همرزمان شهیدمان بوده و ما امروز میراثدار آنان و ادامهدهنده راهشان هستیم.
در ادامه این دیدار، «وحید سلیمانپور» اظهار کرد: پیشتر نیز در ملاقاتم از سردار درخواست لباس مقدس انتظامی کرده بودم، چون این لباس برای من تنها یک پوشش نیست؛ بلکه یادآور روزهایی است که در کنار همرزمانم برای امنیت مردم قدم برمیداشتم. بزرگترین آرزویم این بود که بار دیگر بتوانم در این لباس مقدس خدمت کنم.
سلیمانپور تأکید کرد که دیدار امروز و دریافت لباس خدمت، برای او نه تنها یک هدیه، بلکه نفس تازهای از روحیه، امید و انگیزه بوده است.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح یادبود وحید سلیمان پور و خانواده وی قدر دانی شد؛ خانوادهای که در سالهای سختی و رنج همراه و پشتیبان او بودهاند.
این دیدار بار دیگر نشان داد که لباس انتظامی تنها «لباس» نیست بلکه نشانی است از ایمان، شجاعت، مردانگی و سربازی برای امنیت مردم؛ نشانی که هیچ سانحهای نمیتواند عشق به آن را کمرنگ کند.