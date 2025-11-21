خطیبان جمعه شهر‌های مختلف استان یزد ضمن گرامیداشت ایام فاطمیه، بر الگوگیری از سیره و منش حضرت زهرا (س) و مکتب بسیجی تاکید کردند.

الگوگیری از سیره و منش حضرت زهرا (س) و مکتب بسیجی

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد ، امام جمعه میبد گفت: بسیج مکتب ماندگاری شد و محور مقاومت را پدید آورد و روح اسلام را در عالم منتشر کرد.

آیت الله اعرافی در آستانه هفته پژوهش بر اهمیت تحقیق، پژوهش و مطالعه در همه امور و کار‌ها تاکید کرد و گفت: یکی از اصول و محور‌های اصلی شهر ما در سه دهه گذشته تاکید بر علم، تحقیق، پژوهش و توسعه مراکز علمی ، تحقیقی و پژوهشی است.

امام جمعه بافق گفت: بزرگ‌ترین عملیات بسیج در شرایط کنونی، ایجاد امید در جامعه است چراکه بسیجی نه خود ناامید می‌شود و نه می‌گذارد دیگران دچار ناامیدی شوند و روایت دقیق پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های مختلف، سلاح مؤثر مقابله با جنگ روانی دشمن است.

حجت الاسلام حسینی از مردم خواست دعای باران را فراموش نکنند و دعای نوزدهم صحیفه سجادیه و نماز باران را برای رفع خشکسالی و نزول رحمت الهی بخوانند.

امام جمعه اشکذر با اشاره به تهدید‌های ترکیبی نظام سلطه، از آمریکا و غرب تا جنایات رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که نقش بسیج در تثبیت انقلاب اسلامی، ضرورتی انکارناپذیر است.

حجت الاسلام صانعی افزود:اگر مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه مقتدرانه ایستادند، پشتوانه‌اش همین اعتماد به مبانی دینی و همین تکیه به روحیه بسیجی بود که بینی رژیم صهیونیستی را به خاک مالید.

امام‌جمعه هرات با قدردانی از روحانیونی که در ایام فاطمیه به تبیین جایگاه و شخصیت حضرت زهرا (س) می‌پردازند، تأکید کرد: شرکت در عزاداری این بانوی بزرگ اسلام، موجب خشنودی امام زمان (عج) خواهد شد.

حجت الاسلام رضازاده با گرامیداشت هفته بسیج، بسیج را یادگار ماندگار امام خمینی (ره) و نماد هویتی برگرفته از معنویت، شجاعت، غیرت و آزادگی دانست.

امام جمعه زارچ در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت یاد و جایگاه صدیقه طاهره (س)، بر لزوم الگوگیری جامعه اسلامی از مجاهدت‌ها و ایستادگی این بانوی بزرگ تأکید کرد.

حجت الاسلام طباطبایی با اشاره به فرا رسیدن هفته بسیج، بسیج را سرمایه‌ای مردمی و یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های انقلاب اسلامی دانست.

امام جمعه مهریز با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا (س)، ایشان را الگوی طهارت، عفاف و معنویت معرفی کرد و گفت: جوانان باید از این الگو برای دستیابی به رشد اخلاقی و معنوی بهره ببرند.

حجت الاسلام محی الدینی با اشاره به اهمیت نماز و عبادت به‌ویژه برای نسل جوان اظهار داشت:نماز سکوی پرواز انسان است و اگر جامعه به معنویت و اخلاق فاطمی آراسته شود، بسیاری از آسیب‌ها کاهش می‌یابد.

امام جمعه بهاباد با اشاره به سیاست آمریکا مبنی بر «صلح از طریق قدرت»، آن را تحمیل اراده قدرت‌های استکباری بر ملت‌ها دانست و گفت تنها کشوری که در برابر این سلطه‌طلبی ایستاده، جمهوری اسلامی ایران است.

حجت‌الاسلام ابراهیمی تأکید کرد ایران قوی هرگز جنگ‌طلب نیست، اما در برابر دشمن پاسخ دندان‌شکن خواهد داد.