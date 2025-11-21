پخش زنده
نخستوزیر مجارستان ویکتور اوربان اعلام کرد که با طرح رئیس کمیسیون اروپا برای کمک ۱۳۵ میلیارد یورویی جدید به اوکراین مخالف است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به گفته اوربان، طرح کمیسیون اروپا سه گزینه برای تخصیص ۱۳۵ میلیارد یورو به اوکراین پیشنهاد کرده است: استفاده از داراییهای مسدود شده روسیه در غرب، کمکهای مالی پرداخت شده از بودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا وام مشترک آنها.
از نظر نخستوزیر مجارستان، هیچ یک از این گزینهها مصون از انتقاد نیستند. وی البته به طور خاص هشدار داد که توقیف داراییهای روسیه «قطعاً به کل نظام اقتصادی جهانی، نظام مدیریت ارز جهانی و بخش اروپایی آن ضربه خواهد زد».