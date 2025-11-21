پخش زنده
نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی گفت: به منظور توسعه زیرساختهای علمی و آموزشی دانشگاهها، بالغ بر ۶ میلیارد تومان اعتبار به دانشگاههای دره شهر و آبدانان، اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اسدالله چراغی با حضور در نشست هماندیشی اعضاء هیأت علمی و رؤسای دانشگاههای آزاد اسلامی و پیام نور استان، گفت: توجه به توسعه زیرساختهای علمی و آموزشی دانشگاه ها، موجب توسعه همه جانبه استان میشود.
ناصری و شوهانی رؤسای دانشگاههای آزاد و پیام نور استان هم ضمن بیان دغدغههای دانشجویان و اساتید این دانشگاهها؛ خواستار افزایش برخی از کد رشتههای تحصیلی مورد نیاز شدند.
بیش از ۱۶ هزار دانشجو در یکصد و ۹۳ رشته تحصیلی در دانشگاههای آزاد و پیام نور استان مشغول به تحصیل هستند.