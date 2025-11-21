به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سرهنگ دشت‌آبادی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز، با اعلام اینکه هم‌اکنون ۱۲۰ حلقه صالحین در سطح شهرستان فعال است، گفت: برنامه میقات صالحین با هدف نمایش انسجام، اقتدار بسیجیان و معرفی فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی این حلقه‌ها به مردم انجام شد.

وی افزود: حضور میدانی حلقه‌های صالحین فرصتی فراهم کرد تا اقشار مختلف جامعه با ظرفیت‌های تربیتی و نقش بسیج در پرورش نسل جوان بیشتر آشنا شوند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز با تأکید بر اینکه حلقه‌های صالحین نقشی مؤثر در رشد فکری، اخلاقی و معنوی جوانان دارند، خاطرنشان کرد: برنامه‌های میدانی از این دست موجب هم‌افزایی، تقویت ارتباط بسیج با مردم و افزایش نقش‌آفرینی جوانان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی می‌شود.