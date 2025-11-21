پخش زنده
همزمان با هفته بسیج، نمایش اقتدار بسیجیان با حضور ۵۰ حلقه صالحین خواهر و برادر در شهرستان مهریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سرهنگ دشتآبادی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز، با اعلام اینکه هماکنون ۱۲۰ حلقه صالحین در سطح شهرستان فعال است، گفت: برنامه میقات صالحین با هدف نمایش انسجام، اقتدار بسیجیان و معرفی فعالیتهای تربیتی و فرهنگی این حلقهها به مردم انجام شد.
وی افزود: حضور میدانی حلقههای صالحین فرصتی فراهم کرد تا اقشار مختلف جامعه با ظرفیتهای تربیتی و نقش بسیج در پرورش نسل جوان بیشتر آشنا شوند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز با تأکید بر اینکه حلقههای صالحین نقشی مؤثر در رشد فکری، اخلاقی و معنوی جوانان دارند، خاطرنشان کرد: برنامههای میدانی از این دست موجب همافزایی، تقویت ارتباط بسیج با مردم و افزایش نقشآفرینی جوانان در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی میشود.