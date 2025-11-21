

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی پس از استراحت در دورنخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ اوروزبک توکتومبتوف از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ از سد نورکجا کایپانوف قهرمان جهان از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. امامی در این دیدار آقانظر نوروزاف از جمهوری آذربایجان را با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب کرد و طلایی شد.



یونس امامی: طلاییم را به مردم ایران تقدیم می کنم.







