یونس امامی، در فینال وزن ۷۴ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد بازیهای همبستگی اسلامی با پیروزی مقابل حریفی از جمهوری آذربایجان صاحب نشان طلا شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۷۴ کیلوگرم یونس امامی پس از استراحت در دورنخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ اوروزبک توکتومبتوف از قرقیزستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۵ از سد نورکجا کایپانوف قهرمان جهان از قزاقستان گذشت و به دیدار فینال راه یافت. امامی در این دیدار آقانظر نوروزاف از جمهوری آذربایجان را با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب کرد و طلایی شد.
یونس امامی: طلاییم را به مردم ایران تقدیم می کنم.