به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه در خطبه‌های نماز آدینه امروز در مسجد جامع شهر با تبریک هفته بسیج و قدردانی از بسیجیان به بیان ویژگی‌ها کارکرد بسیج در جامعه پرداخت و گفت انقلاب اسلامی ایران با رهبری آگاه و شجاع و با همین روحیه و تفکر بسیجی است که توانسته حدود ۵ دهه در برابر توطئه‌های مختلف سیاسی نظامی و اقتصادی استعمار ایستادگی کند.

آیت الله غفوری افزود: اگر امروز در امور پیچیده علمی، جز کشور‌های اول دنیا هستیم حاصل روحیه بسیجی دانشمندان جوان ماست.

وی یادآور شد: نتیجه تفکر بسیجی شهدایی، چون تهرانی مقدم هاست شبانه روز با توسل و توکل برای اطلاعیه کشور عاشقان جهاد کردند.

آیت الله غفوری تاکید کرد :آنچه می‌تواند ما را در عرصه اقتصاد معیشت و جنگ رسانه‌ای بر دشمن پیروز کند باز همین تفکر بسیجی است.

خطیب جمعه کرمانشاه با تسلیت شهادت بزرگ بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یادآور شد مهم‌ترین توصیه ما در این روز‌ها به ویژه برای نشر فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه پیروی از سیره این بانوی بزرگ تاریخ اسلام است.

همچنین سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز کرمانشاه حجت الاسلام جلیلیان نماینده ولی فقیه در سپاه نبی اکرم استان بود که به برخی از ویژگی‌های شخصیتی حضرت فاطمه سلام الله علیها پرداخت.

وی با گرامی داشت هفته بسیج بسیجیان را تربیت یافتگان مکتب فاطمی و علوی در دفاع از ارزش‌ها و مردم دانست که بارزترین نمونه آن حماسه ۸ سال دفاع مقدس است.