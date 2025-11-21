به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این مسابقه تیم فوتبال ملاثانی موفق شد با تک گل بهنام بنیاد زاده حریف خود تیم ستارگان را شکست دهد.

تیم ستارگان مکران بندر کلاهی با دو مساوی و یک شکست با ٢ امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد.

بازی بعدی تیم ستارگان هفته آینده با تیم نفت امیدیه برگزار می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان گفت: ورزشگاه شهید جهانگیر امینی میناب با دستور استاندار و به قید فوریت آماده شد تا تیم فوتبال ستارگان بندر کلاهی بتواند در لیگ دسته سه میزبان حریف خود باشد.

مظفر خادمی افزود: با اعتبار١٠میلیارد تومان بخشی از نواقص این استادیوم؛ اصلاح و بازسازی چمن ورزشگاه، زیرسازی و تسطیح مسیر دومیدانی، تعویض لامپ‌های نورافکن، ساخت رختکن و نیمکت بازیکنان و داوران انجام شد تا فدراسیون مجوز بازی را صادر کند.

وی گفت: بخش دیگری از نواقص باقیمانده تا دوهفته آینده تکمیل می‌شود.