اداره کل هواشناسی استان یزد برای هفته آینده تغییرات جزئی دمایی و در ارتفاعات و برخی مناطق دمای صبحگاهی زیرصفر پیشبینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اداره کل هواشناسی استان یزد اعلام کرد: همچنان پایداری و سکون نسبی جو تا اواخرهفته آینده دراستان یزد ادامه داشته و با توجه به سرمای شبانه افزایش غلظت آلایندههای جوی وکاهش کیفیت هوا درمناطق صنعتی و پرتردد شهری مورد انتظار است.
همچنین این اداره کل اعلام کرد: طی همین مدت از نظر دمایی تغییرات جزئی و در ارتفاعات و برخی مناطق دمای صبحگاهی زیرصفر پیشبینیمیشود.