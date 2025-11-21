پخش زنده
تقدیر از حضور مردم در مراسم تشییع شهدای گمنام در شهرهای مختلف استان، گرامیداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) ، تبریک آغاز هفته بسیج و تشریح خدمات بسیج ،و رسیدگی به مشکلات مردم بویژه گرانیها از جمله فرازهای خطبه های نماز جمعه شهرستان بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آئین عبادی و سیاس نماز جمعه با حضور پر شور مردم در شهرهای مختلف کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
خطبههای نماز جمعه چرام؛
امام جمعه چرام با اشاره به استقبال پرشور و عاشقانه مردم از تشییع پیکرهای مطهر شهدای گمنام، این اقدام را نمونهای از تعظیم شعائر الهی دانست و گفت: استقبال از شهدا تنها یک رسم تشریفاتی نیست، بلکه جلوهای عملی از حیاتبخشیدن شعائر الهی است.
حجتالاسلام سید نورالله افشار با اشاره به آغاز هفته بسیج افزود: هفته بسیج صرفاً یادبود یک نهاد نیست، بلکه بازخوانی یک تفکر است که در بحرانها معجزه میکند
حجتالاسلام افشار اضافه کرد: وقتی رهبر انقلاب میفرمایند بسیجی بمانید و سست و اندوهگین نشوید، در واقع پادزهر جنگ روانی دشمن را تجویز میکنند و بسیجی واقعی، منبع تولید امید در جامعه است.
وی همچنین با اشاره به بحران غزه این بحران را تنها یک درگیری نظامی ندانست و آن را نقطه عطفی در معادلات جهانی و آزمونی برای وجدان بشری توصیف کرد.
افشار با اشاره به اینکه غزه صحنه رویارویی ارزشهای انسانی و عدالت با اشغالگری و نسلکشی است، خواستار مطالبهگری وجدانهای بیدار جهان برای محاکمه جنایتکاران شد و افزود: عادیسازی روابط دولتهای مسلمان با رژیم صهیونیستی، خیانت به آرمان فلسطین است.
خطبههای نماز جمعه پاتاوه؛
امام جمعه پاتاوه هم از مردم، خانوادههای شهدا، شورای اداری، سپاه و بسیج ومردم ولایتمدار بخش این بحش در استقبال پرشور خود، در تشییع شهدای گمنام و برگزاری یادواره شهدای پاتاوه قدردانی کرد و گفت: همه ما مدیون ایثار و فداکاری شهدا و ایثار رزمندگان اسلام هستیم.
حجت الاسلام سیادت باتبریک ۵ آذر روز بسیج مستضعفان افزود: تشکیل بسیج، در نظام اسلامی یقیناً از برکات و الطاف جلیه خداوند و تفکر بسیجی، زیرساخت تمدن سازی و پیشرفت است.
حجت الاسلام سیادت در بخش دیگری ازخطبه با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، اضافه کرد: حماسه فاطمی سرچشمه جوشان بصیرت و تبیین و تربیت راهبردی در پرتو معرفت حضرت زهرا، (س)، الگویی کامل همه انسانها است.
خطبههای نماز جمعه سرفاریاب ؛
امام جمعه سرفاریاب با اشاره به گرانی کالاها و شرایط سخت معیشتی مردم، نظارت جدی بر بازار، حذف واسطهها و تخصیص منظم کالابرگ را از جمله راهکارهای کنترل بازار و بهبود معیشت مردم عنوان کرد و گفت: شرایط امروزی کشور نیازمند بازخوانی نقش نیروهای درون زای کشور مثل بسیج است تا مانند گذشته که در بحرانهای مختلف، چون جنگ تحمیلی، کرونا بسیج نقش آفرین شد.
امام جمعه سرفاریاب با اشاره به آشکار شدن بیش از پیش ماهیت استعمارگری و پلید آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و جنگ۱۲ روزه علیه جمهوری اسلامی، گفت: امروزه تنفر و انزجار ملتها از آمریکا و رژیم صهیونیستی چندین برابر شده است.
حجتالاسلام زارعی پور فرا رسیدن با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه (س)، استقامت و ایستادگی را یکی از اصول حاکم در زندگی آن حضرت عنوان کرد.
وی افزود: حضرت فاطمه (س) با سختیهای فراوان دوران زندگی هرگز شکوه نکرد و ضمن ایستادگی در برابر مشکلات مداوم به تبلیغ معارف دینی و حمایت از ولایت و مقابله و مبارزه با مخالفان ولایت داشت و مقاومت ایشان موجب شد تا اصل ولایت و امامت پایدار و منسجم بماند.
خطبههای نماز جمعه دهدشت؛
امام جمعه دهدشت هم با بیان اینکه رویکرد بسیج رویکرد معرفتی، تربیتی و هویتی است که از ذخائر عمیق معنوی اسلام نشات گرفته است گفت: بسیج همان نهادی است که خود را به خطر میزند برای اینکه ایران بماند و بسیج آن شجره طیبهای است که ریشه در ایران اسلامی دارد.
حجت الاسلام وحدانی فر با بیان اینکه بسیج مهمترین نقش را در تقویت قدرت ملی دارد افزود: بسیجی از همه جانبه در حوزههای سیاسی نظامی اقتصادی نفش آفرینی میکند و امروز بسیج سرمایه اجتماعی است .
وی در ادامه با بیان اینکه تهدیدهای ترامپ مبنی بر توقف غنی سازی ما را نمیتواند بترساند اضافه کرد: ترامپ همیشه گزینه جنگ را بر زبان داشت و دارد و این گزینه را عملی کرده، اما هیچ کاری از دستش بر نیامد.
خطبههای نماز جمعه لنده؛
امام جمعه لنده با اشاره به اهمیت تشییع شهدای گمنام در شهرها گفت: یکی از حرکتهای ارزشمندی را که چند سالی در کشور برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، حضور با شکوه مردم در استقبال از پیکر مطهر شهدای گمنام در ایام فاطمیه است.
حجت الاسلام محمودیاصل به نقش بیبدیل بسیج در حفظ دستاوردهای انقلاب اشاره کرد و افزود: تفکر بسیجی تضمینکننده جامعه است،تفکری که بر پایه ایثار، ولایتمداری، بصیرت و خدمت به مردم شکل گرفته و همواره سد محکمی در برابر توطئههای دشمنان بوده است.
وی با انتقاد از گرانیهای بیضابطه و افسارگسیخته در بازار گفت: این گرانیهای بیضابطه و کمرشکن واقعاً مردم را اذیت میکند، مسئولان باید جلوی این گرانیهای بیرویه را بگیرند و نظارت جدیتری اعمال کنند.
حجت الاسلام محمودیاصل راهاندازی و تکمیل قطعه سوم جاده لنده به تراب یکی از مطالبات بهحق و جدی مردم شهرستان لنده عنوان کرد و گفت:این طرح حیاتی سالهاست که مردم منتظر اجرای آن هستند و باید با جدیت از سوی مسئولان استانی و کشوری پیگیری و به سرانجام برسد.
خطبههای نماز جمعه دوگنبدان؛
امامجمعه دوگنبدان با گرامیداشت آغاز هفته بسیج گفت: شجره طیبه بسیج که به دست فرزند فاطمه اطهر امام راحل بنانهاده شده است، از برکات قیام فاطمه زهراست برای حفظ جامعه اسلامی، ایجاد بازدارندگی همهجانبه، الهامبخشی و صدور پیام انقلاب و خلق سرمایه اجتماعی است و هفته بسیج صرفاً یک یادبود یا یکنهاد نیست بلکه بازخوانی یک تفکر است که در بحرانها همین تفکر معجزه میکند.
حجت الاسلام هاشمی منش در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به قطعنامه شورای حکام علیه ایران افزود: حرکت اخیر شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی که بدون توجه به اعتراضات و هشدارهای جمهوری اسلامی بار دیگر قطعنامهای را به تصویب رساندند باید بدانند ملت فاطمی ما در برابر مستکبران تا به امروز سر خم نکرده و مقتدرانه استقلالش را حفظ خواهد کرد.
امامجمعه دوگنبدان با اشاره به نگرانیهای اقتصادی مردم اضافه کرد: گرانی های اخیر مواد غذایی تهدیدی فراتر از مسئله اقتصاد است و این گرانیها شکاف طبقاتی و نابرابری به دنبال دارد و ضروری است مسنولان کشوری و استانی برای رفع مشکل گراینها در بازار چاره اندیشی کنند.
خطبه های نماز جمعه قلعه رئیسی؛
امام جمعه قلعه رئیسی از حضور اقشار مختلف مردم بخش چاروسا در مراسم تشییع شهدای گمنام در شهر قلعه رئیسی تقدیر کرد و افزود: حضور شهدای گمنام به ایام فاطمیه رنگ و بوی خاصی بخشید و این نشان زنده بودن شهداست که هنوز بار هدایت ما را به دوش دارند.
حجت الاسلام حیدرخواه با اشاره به انتخابات مجلس عراق و با بیان اینکه در ماههای منتهی به انتخابات، آمریکا و غرب به هر ترفندی دست زدند تا مردم عراق را از مقاومت دور کنند اضافه کرد: اکثریت ملت عراق به طرفداران جبهه مقاومت چه در بین شیعیان و چه اهل سنت رای دادند و امروز قدرت میدان جبهه مقاومت تبدیل به قدرت پارلمانی مشروع شده است.
وی با انتقاد از نبود زیر ساخت ورزشی در ای شهر قلعه رئیسی گفت: جوانان با استعداد شهر قلعه رئیسی، هیچ فضای فعال ورزشی ندارند و بارها اعلام کردیم که زیرساخت و امکانات ورزشی نیاز فوری و اضطراری جوانان شهر هست ولی تاکنون هیچ توجهی نشده است.