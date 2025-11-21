پخش زنده
با ساخت هاب لجستیک(مرکز حمل و نقل) و انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهرستان خوی، این شهرستان به پایلوت(نمونه آزمایشی) ملی لجستیک کشور تبدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عملیات اجرایی هاب لجستیک و انبارهای عمومی و خدمات گمرکی شهرستان خوی با حضور جمعی از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی آغاز شد.
سلیمی، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و گمرکی ایران، در مراسم کلنگزنی هاب لجستیک و انبارهای عمومی شهرستان خوی، با اشاره به اهمیت جایگاههای لجستیکی در استان گفت: بر اساس تکلیف ملی و برنامهریزیهای انجام شده، مقرر شده است جایگاههای لجستیکی کشور هر چه سریعتر ایجاد و فعال شوند. بر اساس آمایش اولیه کشوری، استان آذربایجان غربی با توجه به شاخصها و ظرفیتهای ویژه خود، چهار نقطه کلیدی برای توسعه جایگاههای لجستیکی تعیین شده که مهمترین آن شهرستان خوی است.
وی افزود: مراحل اجرایی و برنامهریزیهای ترسیمی این منطقه در سطح ملی انجام شده و خوی بهعنوان پایلوت اصلی کشور در حوزه لجستیک معرفی شده است.
سلیمی تأکید کرد: تمامی مراحل توسعه جایگاههای لجستیکی با حضور فعال بخش خصوصی طراحی و ترسیم شده و هدف این است که استان آذربایجان غربی به محرک اصلی تجارت و لجستیک کشور تبدیل شود. وی خاطرنشان کرد برنامهریزیها بر تکمیل و بهرهبرداری پروژه در بازه زمانی حداکثر ۱۸ ماه تمرکز دارد.
عادل نجفزاده، نماینده مردم شهرستانهای خوی و چایپاره، درمجلس شورای اسلامی با اشاره به جایگاه استراتژیک استان در حوزه لجستیک و تجارت اظهار داشت: موقعیت آذربایجان غربی در همسایگی با ترکیه و قرارگیری در کوریدور اصلی اروپا به آبهای گرم جنوب کشور و اوراسیا، ظرفیت بالایی برای توسعه زیرساختهای لجستیکی فراهم میکند.
وی افزود :مرز رازی با عبور روزانه حدود هفت هزار نفر از اهمیت ویژهای برخوردار است و اکنون بحث تجاری شدن و ترانزیتی این مرز با جدیت پیگیری میشود.
نجفزاده تأکید کرد:با توجه به تراکم فعالیتهای تجاری در بنادر شمالی کشور، ایجاد پسکرانه گمرکی و سایتهای بارگیری کالا در شهرستان خوی، نقش مهمی در تسهیل امور لجستیکی کشور خواهد داشت. وی ادامه داد امروز فعالیتهای عملیاتی در حوزه انبارهای عمومی آغاز شده و تا پایان سال ایجاد سایت جدید گمرکی در این منطقه نیز بهعنوان یکی از اقدامات کلیدی در دستور کار قرار دارد.
معاون اقتصادی استاندار آذربایجان غربی، با تأکید بر اهمیت حمایتهای اجرایی و پشتیبانی دولت از طرحهای عمرانی و توسعهای گفت: وظیفه دولت تأمین زیرساختها و اقدامات لازم برای پیشبرد پروژههای مختلف است. وی افزود استاندار و مجموعه استانداری با همکاری دستگاههای دولتی برنامههای لازم را تدارک دیدهاند تا این طرحها بهطور کامل و مؤثر اجرایی شوند.
دهقان با اشاره به اهمیت انبارهای عمومی و انتقال گمرک به منطقه، خاطرنشان کرد: این اقدامات ضمن تقویت زیرساختهای لجستیکی، ظرفیتهای اقتصادی و تجاری استان را افزایش خواهد داد و به توسعه پایدار منطقه کمک میکند.
دکتر علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن تبریک این موفقیت به مردم شهرستان خوی و آذربایجان غربی، از زحمات مسئولان اجرایی و نماینده مردم تقدیر کرد و گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس همواره پشتیبان چنین موضوعاتی بوده و وظیفه خود میداند تا تحقق کامل این طرحها در کشور از هیچ تلاشی فروگذار نکند. وی افزود: امیدواریم با ادامه این اقدامات، طرحهای مشابه در دیگر نقاط کشور نیز با سرعت و کیفیت بیشتری اجرایی شوند.
اجرای این طرحهای کلان، ضمن تقویت تجارت مرزی و ایجاد اشتغال، نقش مهمی در توسعه اقتصادی شهرستانهای خوی و چایپاره و ارتقای جایگاه آذربایجان غربی در زنجیره لجستیک کشور خواهد داشت.