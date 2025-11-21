اتصال شعب اخذ رای شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌ها به فیبر نوری در دستور کار است



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیر مخابرات مازندران در بهشهر گفت: توسعه ارتباطات در فضای شهری و روستایی برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در دستور کار است .

مجتبی سیف الله پور با بیان اینکه انتخابات شورا‌ها الکترونیک برگزار می‌شود، افزود: بر اساس برنامه‌ها تلاش می‌شود تا زمان رای گیری شعب اخذ رأی به فیبر نوری متصل شوند.

او ادامه داد: با توجه به تصویب بندر امیرآباد به عنوان منطقه آزاد برای تقویت ارتباطات روستا‌های اطراف این منطقه دکل تلفن همراه نصب خواهد شد.





مدیر مخابرات مازندران گفت: توسعه ارتباطات در روستا‌های سفید چاه، شهیدآباد، منطقه یانه سر، مهروان رود و محمدآباد در دستور کار است و تا سال آینده بهره برداری می‌شود.





سیف الله پور افزود: طرح سواپ فیبر نوری مراکز استان از شبکه مسی به فیبر نوری با جدیت در دستو کار است و تجهیز کارگاه از هفته بعد در ساری آغاز می‌شود.

او ادامه داد: برگردان از شبکه مسی به فیبر نوری ابتدا از مرکز استان آغاز می‌شود و بعد از تجهیز مرکز استان به فیبر نوری، در یک فرایند چند ساله شبکه مسی همه شهرستان‌ها به فیبر نوری تغییر خواهد یافت.