اتصال شعب اخذ رای شوراهای اسلامی شهر و روستاها به فیبر نوری در دستور کار است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیر مخابرات مازندران در بهشهر گفت: توسعه ارتباطات در فضای شهری و روستایی برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در دستور کار است .
مجتبی سیف الله پور با بیان اینکه انتخابات شوراها الکترونیک برگزار میشود، افزود: بر اساس برنامهها تلاش میشود تا زمان رای گیری شعب اخذ رأی به فیبر نوری متصل شوند.
او ادامه داد: با توجه به تصویب بندر امیرآباد به عنوان منطقه آزاد برای تقویت ارتباطات روستاهای اطراف این منطقه دکل تلفن همراه نصب خواهد شد.
مدیر مخابرات مازندران گفت: توسعه ارتباطات در روستاهای سفید چاه، شهیدآباد، منطقه یانه سر، مهروان رود و محمدآباد در دستور کار است و تا سال آینده بهره برداری میشود.
سیف الله پور افزود: طرح سواپ فیبر نوری مراکز استان از شبکه مسی به فیبر نوری با جدیت در دستو کار است و تجهیز کارگاه از هفته بعد در ساری آغاز میشود.
او ادامه داد: برگردان از شبکه مسی به فیبر نوری ابتدا از مرکز استان آغاز میشود و بعد از تجهیز مرکز استان به فیبر نوری، در یک فرایند چند ساله شبکه مسی همه شهرستانها به فیبر نوری تغییر خواهد یافت.